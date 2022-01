Kirchen stehen landesweit unter Druck

In Niedersachsen gehörten Ende 2020 etwa 3,34 Millionen Menschen einer der fünf evangelischen Landeskirchen an. Das sind 72.000 weniger als im Vorjahr. Landesweit ging der Anteil der Protestanten auf 41 Prozent zurück.

In den katholischen Bistümern sank die Zahl der Mitglieder insgesamt um rund 23.000 auf 1,36 Millionen Menschen. Das entspricht einem Anteil von 16 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen und Bremen. Insgesamt gehören in beiden Bundesländern damit 57 Prozent der Bevölkerung einer der beiden großen christlichen Kirchen an (bundesweit: 51 Prozent).

Massiv ausgewirkt auf das Kirchenleben hat sich die Corona-Pandemie. So gab es im Jahr 2020 kaum Taufen und damit auch weniger neue Mitglieder. Auch bei den Trauungen, Erstkommunionen und Firmungen sowie Gottesdienstbesuchen ist es aufgrund der coronabedingten Einschränkungen teilweise zu massiven Einbrüchen gekommen.

Die Corona-Krise hat auch die finanzielle Lage verschärft. Bei der seelsorgerischen und karitativen Arbeit drohen Einschnitte. Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie drohen ferner massive Ausfälle, denn die Kirchensteuer ist abhängig von Lohn- und Einkommenssteuer. Menschen in Kurzarbeit müssen auf ihr Kurzarbeitergeld gar keine Kirchensteuer zahlen. Große Kollekten sind ausgefallen, Tagungshäuser stehen leer und Veranstaltungen werden abgesagt. Es fehlen Mieteinnahmen sowie Elternbeiträge für kircheneigene Kitas und Schulen.