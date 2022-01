Interview mit Tourismusforscherin Dr. Matilde Groß

Woher hat der Westharz sein Image, Urlaubsregion für alte Menschen zu sein?

Meiner Meinung nach ist dieses Image schon abgelegt worden. Aber das kommt sicherlich aus der Zeit, als der Westharz Zonenrandgebiet war und mit Fördermitteln das Nötigste getan hat. Als die Region nach dem Mauerfall nicht mehr Randgebiet war, sondern im Zentrum Deutschlands zu einem attraktiven Mittelgebirge zusammengewachsen ist, hat das plötzlich nicht mehr gereicht. Das ist aber sehr bald als Arbeitsauftrag verstanden worden, und ich meine, dass das heute abgelegt wurde. Abgesehen davon sind alte Menschen derzeit die größte und nicht nur deshalb eine wertvolle Kundengruppe, die gerne gesehen ist im Harz.

Also kein Vorsprung für den Ostharz?

Es gibt mittlerweile so viele tolle Projekte und Freizeitaktivitäten im Westharz: Man schaue sich die Ferienanlage am Torfhaus an, die neuen Hotelkonzepte in Braunlage, der Baumwipfelweg in Bad Harzburg oder der neue Turm. Klar, da wurde viel Geld in die Hand genommen. Das kommt für kleinere Unterkünfte nicht immer in Frage. Aber im Großen und Ganzen sind hier die Chancen erkannt worden. Natürlich ging im Ostharz manches schneller, aber da gab es auch ganz andere Fördermittel nach der Wende.

Ein Blick in die Zukunft: Wie entwickelt sich der Harz touristisch weiter?

Nachhaltige Mobilität wird eine wichtige Rolle spielen. Zum einen geht es dabei um den Verkehr vor Ort. Mit dem Wanderbus und dem Hatix als Urlaubsticket gibt es da bereits ein gutes Angebot. Wichtig wird aber auch, die Anreise bis zu den Bergen zu verbessern. Also die Zuganbindung für den Fernverkehr sicherzustellen. Das ist in den letzten 15 Jahren leider sehr zurückgefahren worden. Da braucht es wieder bessere Takte bis an den Harzrand und dann ein super komfortables Umsteigesystem in Busse, damit die Gäste in die höheren Lagen transportiert werden können.

Prof. Dr. Matilde Sophie Groß lehrt und forscht seit 2002 in der Tourismusforschung der Hochschule Harz in Wernigerode.