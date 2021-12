KI-Forscher gewinnt Stöbich-Preis in Braunschweig

Torben Antretter hat den Stöbich Entrepreneurship Promotionspreis gewonnen. Vom Entrepreneurshiphub der TU Braunschweig und der Ostfalia Hochschule sowie der Goslarer Stöbich Holding vergeben, soll die Auszeichnung „junge Menschen, die bereit sind, die Extra-Meile zu gehen, um sich selbst an die Grenzen zu bringen“ anerkennen. Der mit 7.500 Euro dotierte Preis wurde von Unternehmer Jochen Stöbich, der Anfang dieses Jahres verstarb, gestiftet und wurde am Mittwoch zum ersten Mal verliehen. Antretter überzeugte eine zehnköpfige Jury aus Vertretern der Wissenschaft und Wirtschaft mit seiner Arbeit am Lehrstuhl für Entrepreneurship an der Universität St. Gallen. in der Schweiz.

Twitter-Daten für Vorhersage nützlich

Der 29-Jährige setzte sich mit seiner Forschung zum Ziel, vorhersagen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit Start-ups nach ihrer Gründung überleben. Wie Jury-Mitglied Professor Reza Asghari in seiner Laudatio zur Promotion erklärte, könne Antretter diese Wahrscheinlichkeit mit einer Genauigkeit von 91 Prozent berechnen. Ein besonderer Fokus seiner Forschung lag laut Antretter auf der Auswertung des Auftritts von Start-ups in den sozialen Medien, insbesondere Twitter. „Allein mit Daten von Twitter können Algorithmen über maschinelles Lernen mit einer Genauigkeit von 77 Prozent vorhersagen, ob ein Start-up überlebt“, sagt er. Dabei gehe es beispielsweise darum, wie sich Unternehmensgründer auf Twitter präsentierten: Berichten sie über Preise? Sind sie eher emotional oder sprechen sie auch über negative Dinge? Seine Forschung würde außerdem zeigen, dass die Künstliche Intelligenz bessere Investitionsrenditen generieren könne als Menschen.

Erfahrene Investoren verdienen mehr als KI

Der Mensch würde aber nicht durch die Maschinen ersetzt werden. Antretter sagte: „Besonders erfahrene Investoren erzielen oft höhere Renditen als die Künstliche Intelligenz. Unerfahrene Investoren schneiden aber meist schlechter ab.“ Diese unerfahrenen Investoren könnten die Algorithmen also zur Orientierung nutzen. Das würde auch die Einstiegsbarriere in mögliche Kapitalanlagen senken. Für seine Dissertation veröffentlichte Antretter den Angaben der Jury zufolge insgesamt fünf Studien, die in führenden Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

Laut Asghari überzeugte seine Arbeit durch innovative KI-Ansätze und eine erfolgreiche Überleitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in wirtschaftliche Leistungen.

Eintrittsbarriere für Investoren niedriger

Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU), hob bei der virtuellen Preisverleihung hervor, dass die Forschung Antretters nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch volkswirtschaftliche, psychologische und andere Ansätze enthalte. Das mache sie so erfolgreich.

Laut Asghari gibt es kaum wissenschaftliche Untersuchungen über die Wirksamkeit von Investments in Start-ups. Die Forschung von Antretter könne also nun einen Anreiz für Investoren schaffen, mehr Kapital und Expertise in das Entrepreneurship-Ökosystem zu stecken und Gründungen besonders in frühen Phasen zu unterstützen.