Start-Up-Experte Asghari: „Wir müssen mutiger werden“

TU Braunschweig, Ostfalia Hochschule und die Stöbich-Holding aus Goslar vergeben in diesem Jahr erstmals den mit 7500 Euro dotierten „Stöbich Entrepreneurship Promotionspreis“. Damit werden Doktorarbeiten zur Entrepreneurship-Forschung – Forschung zum Unternehmertum – ausgezeichnet. Mitinitiator und Jury-Mitglied ist Reza Asghari, Professor für High-Tech-Innovation und Entrepreneurship an der TU Braunschweig und Leiter des an TU und Ostfalia angesiedelten Entrepreneurship Hubs. Im Interview spricht er über Start-ups.

Herr Professor Asghari, warum braucht es eine Start-up-Kultur?

Wir befinden uns in einer digitalen Wissensgesellschaft. Die Ökonomie ist sehr wissensintensiv geworden. Die Produktzyklen werden immer kürzer, der internationale Wettbewerb nimmt parallel dazu zu. Daher ist es notwendig, ständig neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, damit unsere Unternehmen und Volkswirtschaft wettbewerbsfähig bleiben.

Was macht Start-ups besonders?

Start-ups sind die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Sie transformieren wissenschaftliche Erkenntnisse in Geschäftsmodelle. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hängt davon ab, ob wir es schaffen, aus wissenschaftlichen Ergebnissen innovative Start-ups hervorzubringen. Aktuell leben wir primär von Erfolgen der Unternehmen, die im 20. Jahrhundert gegründet wurden. Es ist notwendig, dass wir neue innovative Unternehmen aufbauen.

Weil wir sonst zurückfallen?

Ja. Als China T-Shirts und Joggingschuhe produzierte, mussten wir uns keine Gedanken machen über unseren Status als Hightech-Nation. Die Zeiten sind vorbei, China hängt uns gerade auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz ab.

Woran mangelt es bei uns?

Am Unternehmergeist. Wenn es um Patente geht, also um die Produktion von Wissen, ist Deutschland verhältnismäßig doppelt so stark wie die USA. Ganz anders fällt der Vergleich aus, wenn es um Start-ups geht: Trotz geringerer Wissensproduktion pro eine Million Einwohner sind die USA im Bereich der Start-ups doppelt so stark wie wir. Wir haben bei der Kommerzialisierung von Ideen großen Nachholbedarf. Dieses Defizit können wir uns nicht mehr leisten: Die Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit steht für die Schwächung unseres Sozialstaats.

Ist das Problem erkannt?

An den Hochschulen und in Teilen der Politik schon. Es gab in Niedersachsen einen Paradigmenwechsel in der Forschungspolitik. Seitdem befassen sich Universitäten und Forschungseinrichtungen ernsthaft und systematisch mit dem Thema. Offiziell heißt das Third Mission – die dritte Mission nach Lehre und Forschung. Die Transformation wissenschaftlicher Erkenntnisse in Geschäftsmodelle hat nun zentrale Bedeutung. Die Third Mission ist Teil des Koalitionsvertrags der niedersächsischen Landesregierung. Das Land hat eine Ausschreibung zum Hightech-Unternehmertum gestartet. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Rahmen dieses Förderprogramms berücksichtigt werden.

Corona überlagert die Herausforderung, die Klimakrise abzumildern. Können Start-ups mit ihren Innovationen dabei helfen?

Unbedingt. Sie entwickeln nicht nur Produkte für den allgemeinen Bedarf, sondern für die ökologische Transformation. Dabei geht es zum Beispiel um Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und das Vermeiden von Abfall. An der TU Braunschweig ist eine Enactus-Gruppe mit 80 Studentinnen und Studenten sehr aktiv. Enactus steht für „Entrepreneurship in action for all of us“ – Unternehmertum in Aktion für uns alle. Sie entwickeln umweltschonende Produkte und Dienstleistungen. In Braunschweig ist daraus das Start-up „Besserbox“ entstanden, ein Mehrweg-Verpackungssystem für Lebensmittel. Die Enactus-Gruppe wird von mir beraten.

Tobias Hoffmann, Präsident der IHK Braunschweig, hat betont, die Wirtschaft sei nicht das Böse. Sie helfe vielmehr, Herausforderungen wie die Klimakrise zu bewältigen. Teilen Sie diese Auffassung?

Ich stimme ihm absolut zu. Es geht darum, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Ökologische Lösungen müssen ökonomisch sinnvoll sein. Dabei können Start-ups große Hilfe leisten. Die Antwort auf die Komplexität unserer Zeit sind Innovationen. Start-ups sind Träger der Innovationen.

Wenn Sie freie Hand hätten, wie würden Sie Start-ups fördern?

Erstens würde ich mehr Werte schaffen. Unternehmerinnen und Unternehmer benötigen mehr Wertschätzung. Ihr Einsatz sichert unseren Wohlstand. Daher muss ihr Image dringend verbessert werden. Zweitens würde ich Gründungen rechtlich erleichtern. Heute kann eine Gründung Monate dauern. Drittens würde ich mehr Risikokapital zur Verfügung stellen.

Woher soll das kommen?

Wir brauchen eine Veränderung unserer Haltung. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung: Wir müssen mutiger, experimentierfreudiger, solidarischer werden. Das gilt für etablierte Unternehmen und junge Akademikerinnen und Akademiker. Wir müssen uns zu einer agilen, reflektierten Gesellschaft entwickeln. Dann wächst die Bereitschaft, Risikokapital sowohl seitens des Privatsektors als auch des Staates bereitzustellen.

Was meinen Sie mit reflektiert?

Dass wir lernen, mit Fehlern umzugehen, aus ihnen zu lernen – und nicht in ihnen das Ende der Welt zu wittern. Scheitern ist keine Katastrophe, wir müssen zulassen, das Menschen ungewollt Fehler machen. Ohne diese Experimentierfreude, ohne Optimismus, ohne Eigeninitiative werden wir stagnieren. Das zeigt uns Corona. Weil viele Menschen nicht zu ihrer Verantwortung stehen und sich nicht impfen lassen, bringen sie sich und die Gesellschaft in Gefahr, rufen aber gleichzeitig nach dem Staat. In einer Demokratie ist aber jeder gefordert, seinen Beitrag zu leisten.