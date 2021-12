EFS in Wolfsburg entwickelt Software für das Auto der Zukunft

Innovation und Weiterentwicklung durch neue Software – das hat sich der Wolfsburger Standort der Elektronische Fahrwerksysteme GmbH (EFS) auf die Fahnen geschrieben. Und genau diese Zukunftsorientierung will Standortleiter Thilo Schwertmann leben, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.

Als wir ihn treffen, sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade zurück ins Homeoffice – wegen der steigenden Corona-Zahlen. Er ist als einziger da, im Großraumbüro ist das Licht aus. Die Kaffeemaschine im Pausenraum summt noch vor sich her. „Ohne geht es nicht“, sagt der Standortleiter mit einem Lachen. Schwertmann leitet den Standort schon seit 2011. „Damals sollte ich alles hier aufbauen und bin mit nur wenigern Mitarbeitern gestartet. Das ganze Arbeitsumfeld hatte einen richtigen Start-up-Charakter“, blickt Schwertmann zurück. Mittlerweile arbeiten mehr als 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für verschiedene Vertragspartner innerhalb des VW-Konzerns.

Neue Herausforderungen als Leiter

Bevor er die Stelle bei der EFS angenommen hat, war Schwertmann Ingenieur bei VW und hat am Übergang von der hydraulischen in die elektrische Lenkung sowie an der Entwicklung von elektronischen Assistenzprogrammen im Auto mitgearbeitet. Etwas zu schaffen, dass hinterher wirklich gebraucht wird –das ist dem 54-Jährigen wichtig, wie er sagt. „Ich bin jemand, der ständig neue Herausforderungen sucht, und die Stelle hier war dafür perfekt“, sagt der Standortleiter.

„Wir werden wie eine kleine Firma in einer Firma behandelt, müssen uns selbst finanzieren, die Kosten decken und werden vom Hauptstandort in Gaimersheim auch nicht subventioniert. Das habe ich bis dahin nicht gemacht.“Die Pandemie habe den Standort Wolfsburg kaum beeinflusst. Von März bis August 2020 sei man umsatztechnisch in einem kleinen Tal gewesen. 2021 würde die EFS in Wolfsburg aber wieder wachsen. Die Aufträge, die die EFS in Wolfsburg annimmt, sollen laut Schwertmann auch für seine Mitarbeiter attraktiv sein. „Meine Leute sollen nicht einfach nur Tabellen erstellen“, sagt er. „Wir nehmen also nur Aufträge an, die die Spezialkompetenzen benötigen, die wir bei uns haben.“

Der Fokus liege dabei vor allem auf Software für autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme sowie Fahrwerksentwicklung. EFS liefert an verschiedene Kunden vornehmlich im VW-Konzern dabei nur ein kleines Funktionspuzzleteil, das später Teil einer gesamten Funktion und dann eines Programms für das Auto ist. „Die Kompetenzen sind hier rar gesät“, sagt Schwertmann. „Es braucht IT-Spezialisten, Softwareentwickler, Architekturverantwortliche und Tester.“

Technologieziele sind der Fokus

Der Fokus bleibe dabei aber immer auf den Technologiezielen der Firma. Daran würde der Wolfsburger Standort gemessen werden, und genau das finde Schwertmann auch so gut an seiner Stelle. Persönlich sieht er die Zukunft der Personenbeförderung auch beim autonomen Fahren. In so einer Zukunft sei aber nicht mehr der Autofahrer verantwortlich, wenn ein Unfall passiert, sondern der Hersteller. Darin sieht der studierte Elektrotechniker die große Verantwortung, dass alle Produkte fehlerfrei laufen. Hier hätte man keinen Raum für Mängel.

Um Fehler in entwickelter Software zu finden und zu simulieren, startete die EFS ein Projekt mit der Uni-Lübeck. Gemeinsam wurde der sogenannte Pessimizer entwickelt. Vom Wort Pessimismus abgeleitet, simuliert das Programm die schlechtmöglichsten Bedingungen einer Fahrt und misst, wie das Auto darauf reagieren würde. Solche Projekte würden die Leidenschaft der Beschäftigten entfachen. Schwertmann sagt dazu: „Ich muss mein Team gar nicht motivieren. Das kommt wie von alleine. Wir behalten uns dadurch die Agilität und den Freigeist eines Start-up-Unternehmens.“

Gegen den Branchentrend

Damit möchte sich EFS in Wolfsburg bewusst vom eher konservativen Branchentrend absetzen. Man sei kein Großkonzern, in dem Mitarbeiter nach Linie arbeiten. „Hier soll jeder Mitdenken wollen.“ Ein Teil davon sei die offene Fehlerkultur bei EFS. „Bei uns wird keiner für Fehler bestraft oder bloß gestellt. Im Gegenteil. Wer agiert, macht nun mal Fehler, das gehört dazu“, sagt Schwertmann. Selbst wenn sie Geld kosten würden. Ohne verschiedene Ideen würde man nie zu einer Lösung kommen. „Und Ideen kommen nur auf den Tisch, wenn man offen kommuniziert und den Mitarbeitern ihren Freiraum dafür lässt.“