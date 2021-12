Das vorweihnachtliche Braunschweig ächzt unter der Pandemie

Die Corona-Beschränkungen wirken. Im sonst so turbulente Braunschweig während der Vorweihnachtszeit ging es an diesem Samstag nicht turbulent zu. Ein schmerzlicher Einschnitt, der nicht nur den Handel und Veranstalter trifft, sondern den auch die Ehrenamtlichen der Stadt spüren.

Samstag waren die Einschnitte sichtbar. Die Fußgängerzone war ganz gewiss nicht leer. Menschenschlangen auch vor den Stempelstationen, um zur Gastronomie auf dem Weihnachtsmarkt zu gelangen. Doch von den großen Parkhäusern und Tiefgaragen der Stadt waren nachmittags nur Schloss, Magni und Schützenstraße ausgelastet. Mehr als 1000 Parkplätze, rund 20 Prozent, waren jederzeit verfügbar. Staulos am Nachmittag die Lange Straße, Hagenmarkt und Bohlweg. Busse und Bahnen der BSVG allenfalls schwach besetzt.

Auch bei der Gewerkschaft Verdi spürt man die Auflagen. Besonders die künftigen Kontrollen bereiten die größten Sorgen. Eberhard Buschbohm-Helmke, in Braunschweig zuständig für den Einzelhandel, sagt: „Das heißt: Erhöhter Personalaufwand für Kontrollen, während gleichzeitig die Zahl der Kunden sinkt. Es wird jetzt Gespräche über Kurzarbeit geben.“ Die künftigen Regelungen hält er für „Aktionismus. Den Virologen wurde nicht zugehört. Es hätte viel früher gegengesteuert werden müssen.“ Nun treffe es den Einzelhandel der Stadt in einer wirtschaftlich wichtigen Phase: „Es geht nicht nur um um das Vorweihnachtsgeschäft. Nach Weihnachten werden Gutscheine eingelöst. Möbel werden vorzugsweise zu Jahresbeginn gekauft. Je nach Unternehmen geht es um einen Anteil zwischen 15 und 25 Prozent des Jahresumsatzes.“

Mobile Teststation wurde frühzeitig organisiert

Am Westbahnhof bekam man darauf bereits einen tatsächlichen Vorgeschmack. Dort fand in der Westand-Halle die Messe „Herzensdinge“ statt. 35 Kunsthandwerker suchten Käufer für Designerstücke. Unter 2G-Plus-Bedingungen. Projektleiterin Lina Deichmann erzählt: „Im Grunde konnten wir nicht absagen. Zeit, Hallenmiete, Werbung – Aussicht auf eine Entschädigung hätte nur bestanden, wenn die Stadtverwaltung oder das Land die Messe abgesagt hätten. Das war nicht der Fall.“

Messe „Herzensdinge“ im Westand, die unter 2G-Plus-Bedingungen veranstaltet wurde. Die Zahl der Besucher war Samstagnachmittag gering. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Und so stand auf dem Westand-Parkplatz eine mobile Teststation. Zehn Minuten anstehen. 20 Minuten warten auf das Ergebnis. Deichmann sagt: „Wir hatten uns vor zwei Wochen entschieden, die Messe unter 2G-Plus-Bedingungen auszurichten. Unabhängig von tatsächlichen Auflagen.“

Zur höchst überschaubaren Besucherzahl sagt Deichmann: „Ohne Teststation wären noch weniger gekommen. Es ist keine Enttäuschung. Es ist nur traurig.“ Man müsse Erfahrungen sammeln. „Die Designer brauchen Umsatz und Einnahmen. Weniger Besucher ist kein Problem an sich. Ohne Gedränge finden Besucher besser zu den Ständen. Doch werden am Ende auch die Kosten gedeckt?“

Infektionsrisiko zu groß, Weihnachtsmarkt abgesagt

Braunschweigs bunte Vorweihnachtszeit hätte an diesem Wochenende auch das Landwirtschaftsmuseum auf Gut Steinhof bereichert. Bis zu 2000 Besucher trafen sich dort früher zum Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr fiel er aus. Fördervereinsvorsitzer Hans-Heinrich Tomforde spricht davon, man habe die „Notbremse“ gezogen. „Die Einnahmen wären zwar höchst wichtig, um das Museum zu entwickeln, aber es gab keine Kalkulationssicherheit. Kommen nur zehn Prozent der erwarteten Besucher, dann lassen sich Standgebühren gegenüber den Kunsthandwerkern kaum rechtfertigen.“

Corona-Schnelltests gab es nur mit Termin. Mancherorts, wie hier an der Apotheke am Ringerbrunnen, musste man Geduld mitbringen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Auch das Risiko für den Förderkreis selbst sei zu hoch gewesen, sagt Tomforde: „Auf der einen Seite ging es um die Frage: Wir müssen verderbliche Ware kaufen. Welcher Anteil davon ließe sich verkaufen? Noch wichtiger war jedoch die Bewertung des Infektionsrisikos. Nicht nur für Besucher. Sondern auch für unsere ehrenamtlichen Helfer. Die hatten große Bedenken. Das war ausschlaggebend für die Absage.“

Sozialverband in Sorge um Alleinstehende

Was werden die Corona-Einschränkungen für Langfrist-Folgen haben? Braunschweigs Sozialverband, 6000 Mitglieder stark, rätselt darüber. Vorsitzender Reiner Knoll sagt: „Unsere Mitglieder sind überwiegend zwischen 55 und 80 Jahre alt und gehören zur Risikogruppe. Schutz ist also höchst wichtig. Aber gerade für Alleinstehende ist in der Vorweihnachtszeit ein Miteinander ganz wichtig. Um das zu stärken, hätten wir ern Weihnachtsfeiern angeboten.“ Auch, „um uns bei den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz mit kleinen Geschenken zu bedanken. Das ist alles nicht möglich.“

Die Ortsverbände der Stadt hätten stattdessen Sorgentelefone eingerichtet, so der Vorsitzende. „Was heißt 2G, was 2G-Plus? Boostern, was ist das? Was ist wo und wann nötig? Die Verunsicherung ist groß.“ Aber auch beim Kreisverband selbst. Knoll sagt: „Während der Coronazeit haben sich neue Freundeskreise gebildet. Interessen wechselten. Was heißt das für die Verbandsarbeit? Wenn alle Corona-Auflagen entfallen, kommen dann unsere Mitglieder tatsächlich wieder zu den Treffen?“