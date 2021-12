Böllerverbot: Das sagen Klinikum, Polizei und Handel in Wolfsburg

Wolfsburg. Wie im Vorjahr haben Bund und Länder ein Verkaufsverbot für Böller und Feuerwerk beschlossen. Die Reaktionen in der VW-Stadt fallen gemischt aus.

Auch in diesem Jahr soll Silvester zur stillen Nacht werden. Bund und Länder haben beim Corona-Gipfel am Donnerstag beschlossen, den Verkauf von Böllern und Feuerwerk erneut zu verbieten. Ziel ist es unter anderem, Verletzungen zu vermeiden und die sowieso schon geforderten Krankenhäuser nicht weiter zu belasten.

Wegen der Pandemie war der Verkauf von Silvesterfeuerwerk auch im Vorjahr deutschlandweit untersagt. Gezündet werden durfte zudem nicht an belebten Straßen und Plätzen. Einige Bundesländer hatten das Böllern komplett verboten.

Was war in den Vorjahren erlaubt?

In Wolfsburg gilt bereits ein Feuerwerksverbot im Bereich von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. Auch vor brandgefährdeten Gebäuden wie Fachwerkhäusern ist Feuerwerk generell untersagt. „Der notwendige Schutzabstand beträgt mindestens 200 Meter“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. „Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.“

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt vergangenen Dezember per Allgemeinverfügung zusätzlich ein Böllerverbot auf 13 öffentlichen Flächen und Plätzen im Stadtgebiet verhängt – darunter der Bahnhofsvorplatz, die Porschestraße, der Kaufhof und auch der Fallersleber Denkmalplatz. Dadurch sollten Menschenansammlungen vermieden werden.

Wie läuft es in diesem Jahr ab?

Das Verkaufsverbot, auf das sich Bund und Länder verständigt haben, kann auf Landesebene weiter verschärft werden. Soll heißen: Es ist eine Art Mindeststandard. Ob es wieder Böller-Verbotszonen gibt oder das Zünden von Pyrotechnik komplett verboten wird, hängt also von der niedersächsischen Corona-Verordnung ab.

Was sagen Polizei und Klinikum?

Dass die Silvesterknallerei erneut eingeschränkt wird, begrüßt Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge. „Es bringt immer Gefahren mit sich, vor allem im Zusammenspiel mit Alkohol“, sagt Figge. Schon im Vorjahr sei die Zahl der Einsätze zurückgegangen. Davon ist auch in diesem Jahr auszugehen. Gleichwohl will die Polizei im Stadtgebiet verstärkt kontrollieren.

Böllerverbot und Kontaktbeschränkungen bescherten nicht nur den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr einen ruhigeren Jahreswechsel. Auch das Team der Zentralen Notaufnahme (ZNA) im Klinikum verzeichnete Silvester 2020 weniger Arbeit. „Das Böllerverbot zeigte Wirkung, sodass in unserer ZNA keine Patienten mit Verletzungen durch Feuerwerk versorgt werden mussten“, sagt Klinikumssprecher Thorsten Eckert. „Zudem musste das Team auch nur wenige alkoholisierte Patienten versorgen.“ Die zusätzliche Belastung durch sonst übliche „Silvesterpatienten“ entfiel.

Das Böllerverbot sieht das Klinikum grundsätzlich positiv. „Wir bereiten uns aber auch dieses Mal so vor, dass wir bei Bedarf alle Patienten versorgen können – auch Personen mit Brandverletzungen sowie alkoholisierte Patienten“, erklärt Eckert.

Und was sagen Wolfsburgs Händler?

Den vom Verkaufsverbot betroffenen Unternehmen sicherten Bund und Länder Wirtschaftshilfen zu. Emil von Gostomski, Inhaber des Edeka-Marktes in der Grauhorststraße, sieht das Verbot mit gemischten Gefühlen. „Aus kaufmännischer Sicht fehlt natürlich der Umsatz“, sagt er am Freitagmorgen. Der Verzicht aufs Böllern habe aber auch einen positiven Effekt: Die Umwelt werde weniger belastet.

Pyrotechnik hat der Kaufmann für dieses Silvester nicht eingekauft. „Die Ware vom letzten Jahr ist noch eingelagert, wird jetzt aber nicht ausgeliefert“, berichtet der Marktleiter. Gar nicht erst bestellt hat Michael Steiner. „Wir haben uns im Sommer dagegen entschieden. Wir wollten das Risiko gar nicht eingehen“, sagt der Leiter des Hagebaumarkts in Vorsfelde. In den Regalen soll es in diesem Jahr auch keine Wunderkerzen oder Kinderfeuerwerk geben. „Es wird eine Menge Müll produziert und das nur für wenige Stunden“, sagt Steiner und ergänzt: „Für uns war das auch eine Entscheidung aus Umweltgründen.“

