Verein „Frauen für Frauen“ Osterode

„Frauen für Frauen“ ist ein gemeinnütziger Trägerverein in Osterode mit über 25 Jahren Erfahrung mit Schutz-, Beratungs- und Informationsarbeit zu häuslicher und sexueller Gewalt. Er ist eine stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit multiprofessionellen und multikulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zudem ist er aktiver Bestandteil der europäischen Frauenbewegung, der sich an wissenschaftlich fundierten Ergebnissen der Gender-, Präventions- und Kriminologischen Forschung sowie an den Sozialwissenschaften orientiert.

Mehrere Wohngruppen werden betreut: das Kinderhaus „Stine“ (Mädchen und Jungen von 3 bis 12 Jahre); Mädchenzuflucht „Sternschnuppe“ (zwei Plätze für Mädchen ab 12 Jahren); Mädchen-WG „Wilde Hühner“ (Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren); Intensivpädagogische WG „Schatz-Kidz“ (für Mädchen und Jungen von 12 bis 18 Jahren mit dem Schwerpunkt Traumapädagogik); Verselbstständigung-WG „Die Wilde 18“ (Mädchen zwischen 16 und 21 Jahren, für den Start einer tragfesten Zukunftsplanung). Es gibt auch eine ambulante Betreuung für junge Volljährige.

Weitere Infos:www.frauenfuerfrauen-osterode.de