Welt-Dokumentenerbe UNESCO

Der Briefwechsel des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz ist ein einzigartiges Zeugnis der europäischen Gelehrtenrepublik im Übergang vom Barock zur frühen Aufklärung. Leibniz etablierte ein weltweites Korrespondentennetz, das Hannover zu einem Mittelpunkt der wissenschaftlichen Gemeinschaft machte.

Leibniz steht er für die Suche nach der Verbindung westlicher Wissenschaft mit fernöstlicher Denkweise. Der Briefwechsel stellt ein Gründungsdokument der europäischen Moderne dar. Er markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung von Technik und Denken der Zeit.

Die Nominierung zum Weltdokumentenerbe wurde in Zusammenarbeit mit der Gottfried Wilhelm-Leibniz-Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover, eingereicht. In dieser Bibliothek befindet sich auch der Goldene Brief des birmanischen Königs Alaungphaya, der seit 2015 ebenfalls zum Weltdokumentenerbe zählt.

Quelle: Deutsche UNESCO-Kommission