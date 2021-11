2021 soll es noch einen vierten Transport ins Ahrtal geben

Drei Hilfstransporte sind bereits von Bad Lauterberg ins Ahrtal gegangen, wo Hochwasser vor gut vier Monaten 134 Menschen getötet und Tausende Häuser beschädigt oder gar ganz zerstört haben. Bis Jahresende soll noch ein vierter Transport mit dringend benötigten Baumaterialien und Lebensmitteln nach Rheinland-Pfalz aufbrechen. Initiator ist Matthias Weitzel vom gleichnamigen Rewe-Markt in Bad Lauterberg.

Ob es wieder ein ganzer Sattelschlepper zum Beispiel mit Stromaggregaten und Heizmaterialien wird oder nur ein Kleintransporter, bleibt abzuwarten. Die Spendenbereitschaft und die Nachfragen gehen zurück, berichtet Weitzel. Er ist nicht nur mehrmals vor Ort gewesen, er steht auch in Kontakt mit Organisatoren im Ahrtal. Und so weiß er, was aktuell benötigt wird. Das versucht er dann in unserer Region einzukaufen.

Beim ersten Transport wurden beispielsweise keine Lebensmittel mehr benötigt, beim dritten Mal hatte er 500 Kilogramm Milchprodukte und Kasseler dabei. Baumaterialien werden stets gebraucht, um Gebäude zu reparieren, bewohnbar zu machen. Vielleicht könnten in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke etwas kleiner ausfallen und die Differenz dann gespendet werden, schlägt er vor.