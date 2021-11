Aus Gudrun Teykes Rede

„Es ist das letzte Mal, dass ich euch mit Ratskollegen und Ratskolleginnen anrede“, sagte Gudrun Teyke (SPD). Sie war 49 Jahre Mitglied des Stadtrats von Bad Lauterberg. Ihr Vater – Hermann Schletz, Bürgermeister von 1946 bis 1952 – habe ihr die Politik nahegebracht. „Sei dein ganzes Leben wachsam, damit so etwas wie in den letzten zwölf Jahren nicht wieder passiert“, hatte er ihr gesagt.

Die erste Kommunalwahl im Jahr 1946: Teyke berichtete über den damaligen Wahlkampf, der fast ausschließlich verbal stattfand, weil es kein Papier für Plakate und Zeitungen gab. „Die Parteien konnten es sich sogar leisten, 50 Pfennig Eintritt zu nehmen“, wenn sie zu Wahlveranstaltungen im Kursaal eingeladen hatten. Altes Papier vom Dachboden der Familie und aus dem Küchenschrank wurden grundiert und zu Wahlplakaten. Diese hängte ihr Vater nachts auf, er nahm seine kleine Tochter mit: Sie saß mit Decke im Karren und passte auf die wertvollen Plakate auf.

Der ersten Wahlperiode des Stadtrats gehörten auch zwei Frauen an. Die nachfolgenden drei Perioden, zwölf Jahre, bestand das Gremium nur aus Männern. 1972 wurde Gudrun Teyke in den Rat gewählt. „Ich habe acht Bürgermeister erlebt, habe mit 115 verschiedenen Ratsmitgliedern am Tisch gesessen, mich von 50 von ihnen für immer verabschieden müssen“, sagte sie. Sie sei übrigens das letzte Ratsmitglied, das noch im alten Rathaus, in der ehemaligen Zündholzfabrik, vereidigt wurde.

Ihr Anliegen sei stets gewesen, Dinge von Bad Lauterberg fernzuhalten, die ihrer Ansicht nach schlecht gewesen wären. Sie nannte den geplanten mehrspurigen Ausbau der Wissmannstraße als Beispiel. Sie habe auch viele Enttäuschungen hinnehmen müssen, wie etwa die Schließung des städtischen Altersheims.