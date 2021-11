Österreich: Landesweiter Lockdown und Impfpflicht

Fr, 19.11.2021, 11.32 Uhr

Angesichts der dramatisch steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen gilt ab Montag in Österreich ein landesweiter Lockdown, der auch für Geimpfte gilt. Zudem soll es ab Februar kommenden Jahres eine Impfpflicht geben. from Ischgl, one of Europe's first major coronavirus clusters