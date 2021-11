Das Landesarchiv Niedersachsen

Mehrere Standorte hat das Niedersächsische Landesarchiv: Es gliedert sich in zwei Abteilungen am Sitz der Behörde in Hannover und weitere sechs Abteilungen in Aurich, Bückeburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade und Wolfenbüttel. Das Bergarchiv in Clausthal ist eine Außenstelle der Hannoveraner Abteilung.

Archiviert werden beispielsweise Akten der Staatskanzlei, Ministerien und Behörde, Akten der Landesgerichte, Unterlagen von Verbänden und Parteien, Bildersammlungen, Zeitungsausschnitte. Ebenso private Unterlagen bedeutender Personen, wie etwa zum Nachlass des ersten Ministerpräsidenten, Hinrich Wilhelm Kopf.

Für das Buch „75 Jahre Niedersachsen“ gab es vor zweieinhalb Jahren den Auftrag an die Mitarbeiter, passende Dokumente herauszusuchen und sie im Kontext einzuordnen. Herausgekommen sind 75 Einzelbeiträge von mehr als 40 Archivaren.