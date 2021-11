Ein Mitarbeiter geht bei der Salzgitter AG an aufgewickeltem Stahl-Coils vorbei. In den ersten drei Quartalen verdiente das Unternehmen unterm Strich 467,7 Millionen Euro.

Salzgitter. Probleme in den Lieferketten kommen jetzt auch in Salzgitter an. Die Auslastung ist nach Angaben des Stahlkonzerns aber gut.