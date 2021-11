Forschungswerkstatt: Bürger beraten Wissenschaft

Zusätzlich wird als Begleitung der Studie die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in Form einer Forschungswerkstatt benötigt.

„Wir möchten für die Forschungswerkstatt Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ansprechen. Durch die aktive Beteiligung von Bürgern mit ihren Einschätzungen, ihren Lebenserfahrungen und ihren Sichtweisen wollen wir erreichen, dass sich unsere wissenschaftliche Arbeit am täglichen Leben orientiert“, sagt Dr. Sascha Roder aus dem Defeat-Corona-Team am Institut für Allgemeinmedizin der UMG. Qualität und Nutzen in der Gesundheitsforschung ließen sich dadurch erhöhen.

Interessierte können sich unter allgemeinmedizin.forschungswerkstatt@med.uni-goettingen.de melden.

Weitere Informationen zu Defeat Corona: www.defeat-corona.de