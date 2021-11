Indien will bis 2070 Klimaneutralität erreichen

Indien will bis 2070 Klimaneutralität erreichen

Di, 02.11.2021, 09.24 Uhr

Indien strebt vergleichsweise spät Klimaneutralität an. Wie Premierminister Narendra Modi bei der Weltklimakonferenz in Glasgow bekanntgab, will der drittgrößte CO2-Emittent der Welt das Ziel sogenannter Netto-Null-Emissionen bis 2070 erreichen.