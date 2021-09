Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen in Lonau

Bei einem Gesprächstermin mit unserer Zeitung vor einigen Wochen zum Thema Hochwasserschutz hatte Ortsbürgermeister Beck auf die vielen abgestorben Fichten hingewiesen, die entfernt worden sind. Da stelle sich die Frage, ob nicht dieser Schlagabraum, also das am Wegesrand liegende Totholz, zu einer potenziellen Gefahr werden könne: „Ich habe zumindest Bedenken, dass durch die Überbleibsel der gefällten Bäume bei einem Starkregenereignis das Wasser an den Böschungen stark ansteigen könnte.“ Er könne das nicht fachkundig einschätzen, auch nicht, ob das irgendwie vergleichbar ist mit den Situationen in Süddeutschland. Wie man aber festgestellt habe, seien weniger die großen, sondern die kleinen Flüsse zum Problem geworden. Die Gefahr bei großen Wassermengen könne sein, dass der Boden abgetragen werde und auch das vorhandene Totholz wieder zu Überflutungen führe.

Mit Blick auf die installierte Wildholzsperre hatte Beck gesagt: „Ich könnte mir im Kirchtal zumindest auch noch zwei kleinere Bauwerke dieser Art vorstellen, die das Wasser bremsen“. Natürlich wisse Beck, dass der Nationalpark Harz und auch die Landesforsten momentan nicht wüssten, was sie zuerst und zuletzt machen sollen. Und auch der Rhumeverband, der für Teilabschnitte der Gewässer zuständig ist, unterliege wirtschaftlichen Aspekten. „Aber Wasser hat eine unheimliche Kraft, die nicht unterschätzt werden darf.“

Auf Anfrage unserer Zeitung antwortet der Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), dass im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben des Hochwasserschutzes im Binnenland“ das Land Niedersachsen bei finanzieller Beteiligung der EU wasserwirtschaftliche Vorhaben fördert, die der Abwehr vor Hochwasser im Binnenland sowie der Erhöhung der Sicherheit vor Überflutung durch Hochwasser dienen. Bei solchen Projekten orientiere man sich in der Regel an Hochwasserereignissen, wie sie statistisch einmal in hundert Jahren vorkommen, dem sogenannte HQ100-Fall. Hierfür bemühe man sich um einen optimalen Hochwasserschutz.