500 Jahre Bergfreiheit und 200 Jahre Kneipp: Das Programm der Festwoche in Bad Lauterberg

Freitag, 3. September, 14.00 Eröffnung der Sonderausstellung „500 Jahre Bergfreiheit und die Montanwirtschaft in und um Lauterberg“ im Heimatmuseum

Samstag, 4. September, 15.00 Eröffnungsfest im Kurpark mit Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Gans und Kurarzt Owe Hönck; Eröffnung der Wassertretstellen-Rallye; Start des virtuellen Kneipp-Aktiv-Laufs; Eröffnung der Kunst-Ausstellung der 9. Klasse der KGS „Kneipp neu interpretiert“;

16.00-18.00 Führungen durch den Kräutergarten, kalte Kräuter-Tees zum Probieren;

16.15 Begrüßung durch Hans Hillegeist vom Förderkreis Königshütte mit Worten über Bergfreiheit und „gewesene Bergstatt Lutterberg“;

16.30 Konzert Freiberger Bergsänger;

18.00 Auftritt Posaunen-Chor Bad Sachsa/Bad Lauterberg;

19.30 Musikalische Unterhaltung durch die Contrast-Band

Sonntag, 5. September, 10.00 Jazz-Gottesdienst auf der Königshütte mit Pastor Schmidt und der Waiting Room Jazz Band (Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info), Eintritt frei;

11.00-18.00 Kinderfest im Kurpark mit Attraktionen wie 4er-Bungee-Trampolin und Kinderkarussell, Eintritt und Attraktionen frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt;

19.30 „Die Geschichte Bad Lauterbergs – vom Bergbau bis zum Heilbad“, Vortrag von Gudrun Teyke im Kurhaus/Amadeus (Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info), Eintritt frei

Montag, 6. September, 14.00 Kräuterwanderung, Treffpunkt am Haus des Gastes;

19.30 „Kneipp und seine fünf Elemente“, Vortrag von Kurarzt Owe Hönck im Kurhaus/Amadeus. Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info, Eintritt frei

Dienstag, 7. September, 14.00 Besichtigung der Firma Baryt-Industrie (Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info), Eintritt frei;

14.30-17.00 Pferdewanderung mit Picknick, Anmeldung beim Kinderbauernhof Annette Mund unter 0171/4967149, Preis: 15 Euro;

18.00-22.00 Große Krimilesung auf der Königshütte mit Führungen, Eintritt 8 Euro, Kartenverkauf: Buchhandlung Moller und Tourist-Info

Mittwoch, 8. September, 14.00 Kräuterwanderung. Treffpunkt: Haus des Gastes;

14.00 Besichtigung der Firma Baryt-Industrie, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info;

19.30 Konzert Liquid Soul in der St.-Andreaskirche, Wasserstichorgel-Musik aus Luft und Wasser, Kartenvorverkauf: 15 Euro in der Tourist-Info mit Datenerhebung

Donnerstag, 9. September, 14.00 Besichtigung der Firma Baryt-Industrie, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info;

17.30 Konzert am See – Bad Lauterberger Instrumentalensembles und weitere klassische Hobby-Musiker der Region musizieren am Wasser aus der Wassermusik Georg Friedrich Händels im Kurpark, bei Regen in der St.-Andreaskirche oder im Kurhaus, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info, Eintritt frei

Freitag, 10. September, 11.00 Führung im Heimatmuseum zur Sonderausstellung „500 Jahre Bergfreiheit und die Montanwirtschaft in und um (Bad) Lauterberg“. Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info, Eintritt (vor Ort zu zahlen): 3 Euro, mit Gästekarte 2 Euro, Kinder frei;

19.30 Vortrag von Dr. Wilfried Ließmann „Der Bergbau im Bad Lauterberger Gebiet“ im Kurhaus, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info, Eintritt frei

Samstag, 11. September, 9.30-15.30 Wanderung auf den Spuren des Bad Lauterberger Bergbaus im Luttertal mit Dr. Wilfried Ließmann, Treffpunkt: Wanderparkplatz im Luttertal, Höhe Augenquelle, 12 Kilometer mit mäßiger Steigung, feste Wanderschuhe, Regenschutz und Rucksackverpflegung sind mitzubringen! Eintritt frei, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info;

10.00 Yoga auf dem Yogalehrpfad am Heikenberg mit der Yoga-Lehrerin Petra Nagel vom Kneipp-Bund-Hotel Heikenberg, Eintritt frei, Treffpunkt: Yoga-Lehrpfad am Kneipp-Bund-Hotel Heikenberg, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info;

10.00-13.00 Wanderung mit Hans Hillegeist vom Haus des Gastes über die Scholmwehrbrücke zum heute noch Elektrizität erzeugenden Hüttengraben, vorbei an vielen Bergbaurelikten zum Unesco-Weltkulturerbe Wiesenbeker Teich, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info, Eintritt frei;

11.00 Fahrradtour: Mit Klaus Wiedemann vom Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg und dem Rad die Montanhistorie im schönen Luttertal entdecken, Treffpunkt: Haus des Gastes. Rucksackverpflegung mitbringen für das gemeinsame Picknick, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info, Eintritt frei;

17.00 Yoga auf dem Yogalehrpfad mit Petra Nagel, Treffpunkt: Lehrpfad am Kneipp-Bund-Hotel Heikenberg, Eintritt frei, Anmeldungen unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info;

19.30 Musikalische Zeitreise durch fünf Jahrhunderte mit der Original Lonauer Blaskapelle, moderiert von Walter Ziegler, im Kurhaus, Eintritt frei, Anmeldung unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info

Sonntag, 12. September, 11.00 Tag des offenen Denkmals auf der Königshütte mit Führungen;

14.00 Schaugießen in der Gießerei-Halle zu jeder vollen Stunde, hier können Klein und Groß den Arbeitsalltag eines Eisengießers hautnah miterleben und selber ausprobieren. Die Kunstwerke dürfen mit nach Hause genommen werden;

12.00 Tscherperessen (Frühstück der Bergleute mit einer rustikalen Schlachteplatte) auf der Königshütte mit musikalischer Unterhaltung durch den Harzklub, Kartenverkauf in der Tourist-Info, 9,50 Euro mit Datenerhebung;

13.00-17.00 Verkauf von Selbstgenähtem des Bad Lauterberger Nähtreffs und Töpferware des Mitmach-Ateliers;

18.00 Open-Air-Sommerkonzert des Landkreises Göttingen: „Stadt, Land, fertig, los!“ auf dem Industriedenkmal Königshütte Bad Lauterberg, „ein Hauch von Las Vegas in Bad Lauterberg“, die Formation Blues’n’Boogie-Küche ist zu Gast, das Konzert wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gefördert, Eintritt frei, Anmeldung unter anmeldung@badlauterberg.de oder in der Tourist-Info

3. bis 12. September: Es gibt einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel auf der Königshütte

5. bis 12. September, den ganzen Tag: Wassertretstellen-Rallye (das Heft gibt es an der Tourist-Info) und virtueller Kneipp-Aktiv-Lauf (Anmeldung unter my.raceresult.com/175906/)





Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.