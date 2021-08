Feuerwehr Hattorf: Ehrungen und Beförderungen

Ehrungen: 50 Jahre in der Hattorfer Wehr: Sigurd Hoffmann, Walter Knoke, Wolfgang Rudolph und Willi Schirmer (alle in der Altersabteilung). 40 Jahre in der Hattorfer Wehr: Friedrich Wilhelm Wemheuer, Arno Kahle und Detlev Hensel (alle in der Altersabteilung), Frank Kaiser und Kai Knoth (40 Jahre aktiv). 25 Jahre in der Hattorfer Wehr: Benedikt Rohland (aktiv)

Beförderungen:Zum Hauptbrandmeister: Björn Bartram. Zum Oberbrandmeister: Norman Lohrengel. Zum Brandmeister: Matthias Koch. Zum Hauptlöschmeister: Sven Steinmetzer. Zum Oberlöschmeister: Marcel Dreymann und Maik Klaproth. Zum ersten Hauptfeuerwehrmann: Jan Schrader und Martin Pohl. Zum Hauptfeuerwehrmann: Florian Doms. Zur Oberfeuerwehrfrau: Tanja Weidenbecher und Maren Böhme. Zum Oberfeuerwehrmann: Noah Ropte, Lukas Nadzeyka, Daniel Kaiser und Marc Wilke. Zur Feuerwehrfrau: Charlene Mues, Emmely Weidenbecher, Maria Bartel und Milena-Celine Mäcken. Zum Feuerwehrmann: Jannis Koch, Dustin Sonntag, Tim Schirmer, Fabian Wemheuer, Tom Schirmer und Patrick Wode.

Kassenprüfer ist nun Marco Klapproth.