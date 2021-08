Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Bad Lauterberg

Für den Stadtrat kandidieren: Uwe Speit, Petra Schultheis, Ingo Fiedler, Monika Haase, Nils Gehrke, Rainer Jakobi, Dirk Aue, Simon Burger, Manuell Spittmann,

Gerhard Oberländer, Erika Engelke, Lutz Baumann, Hans Joachim Frank, Jörg Beckmann und Holger Thiesmeyer.

Für den Ortsrat Barbis treten Uwe Strutzberg, Irene Lamm, Holger Thiesmeyer, Rainer Jakobi und Carsten Fiedler an. Für Bartolfelde möchten Dieter Nießen und Gerhard Oberländer in den Ortsrat und in Osterhagen stellen sich Tamara Morich, Lutz Baumann und Hans Joachim Frank zur Wahl.