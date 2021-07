Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax erholt sich weiter - MDax auf Rekordhoch

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag seine jüngsten Gewinne ausgebaut. Der Leitindex Dax stieg um 0,64 Prozent auf 15.613,72 Punkte. Damit steuert das Börsenbarometer trotz des Kursrutsches am Montag auf ein moderates Wochenplus zu.

Der MDax erklomm am Freitag ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,76 Prozent auf 35.107,08 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.

Am Donnerstag hatte die Europäischen Zentralbank ihren expansiven Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihekäufen bekräftigt. Das zu Beginn der Corona-Pandemie aufgelegte, besonders flexible Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird bis mindestens Ende März 2022 fortgeführt. Die Sorgen der Anleger mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus rückten etwas weiter in den Hintergrund.

An diesem Freitag sorgten frische Konjunkturdaten für etwas neuen Schwung. So zog der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für Deutschland im Juli stärker an als gedacht.

Im Dax und auch europaweit waren Aktien aus der konjunktursensiblen Automobilbranche zum Wochenschluss besonders stark gefragt. Hierzulande zogen Daimler und Continental um jeweils rund drei Prozent an.

Im MDax waren die Papiere der Shop Apotheke zunächst um fast 13 Prozent abgesackt, bevor sie sich etwas erholten und zuletzt noch am Index-Ende fast 5 Prozent einbüßten. Die Online-Apotheke hatte am Vortag die Erwartungen an Umsatzwachstum und operative Marge gedämpft.

