Das Bergwaldprojekt e.V. mit Sitz in Würzburg organisiert deutschlandweit Freiwilligen-Wochen mit jährlich mehr als 3.000 Teilnehmenden und über 140 Projektwochen an mehr als 70 Einsatzorten in Deutschland.

Ziele der Arbeitseinsätze sind, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten, den Teilnehmenden die Bedeutung und die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen bewusst zu machen und die Öffentlichkeit für einen naturverträglichen Umgang mit den Ressourcen zu bewegen.

Der Verein finanziert sich größtenteils aus Spenden. Weitere Informationen gibt es unter www.bergwaldprojekt.de.