Verbraucherschützin: „Browserverlauf immer löschen“

Heutzutage ist es normal, auf allen Kanälen immer online zu sein. Welche Probleme das mit sich bringen kann und worauf Nutzer achten sollten, erklärt Kathrin Körber, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen, im Interview.

Als vor kurzem bekannt wurde, dass Whatsapp seine Datenschutzbestimmungen ändern würde, sind viele Nutzer zu Signal, Threema oder anderen Chat-Diensten gewechselt. Jetzt hat Whatsapp angekündigt, beim Datenschutz nachzulegen. Was ist davon zu halten?

Körber Whatsapp will neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre zwischen den Kommunizierenden anlegen. Zum Beispiel soll es die Möglichkeit geben, dass verschickte Nachrichten nach einmaligem Lesen gelöscht werden. Es ist natürlich immer gut, wenn auf Privatsphäre mehr Wert gelegt wird. Viele Nutzer sind aber abgewandert, weil sie Angst hatten, dass Whatsapp Daten an die Konzernmutter Facebook weiterreicht. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dafür sorgt, dass die App-Betreiber nicht mitlesen können, stand aber nie im Feuer, Whatsapp behält sie bei. Der Dienst verzichtet jetzt außerdem auf die aktive Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen. Man kann Whatsapp einfach so weiter nutzen.

Sollte man Whatsapp weiter nutzen oder empfehlen Sie andere, alternative Chat-Dienste?

Wir sprechen grundsätzlich keine Empfehlungen aus. Zu Whatsapp muss man aber wissen, dass das Geschäftsmodell daraus besteht, personenbezogene Daten für personalisierte Werbung zu nutzen. Wenn Sie Links zu Klamotten oder Rezepten, Bilder oder Sprachnachrichten an ihre beste Freundin senden, werden daraus Ihre Interessen und Launen herausgelesen. Whatsapp kostet ja nichts und verdient so Geld. Der Dienst hat eine riesige Monopolstellung. Dadurch werde ich als Nutzer immer gläserner und mein Profil immer formbarer.

Der Verein Digitalcourage empfiehlt Alternativen, die die meisten Nutzer allerdings nicht kennen dürften. Es gibt sie aber auf jeden Fall, die Alternativen. Neben denen, die Sie aufgezählt haben, zum Beispiel auch noch Telegram oder Wire. Viele nutzen Whatsapp aber weiter, weil sie sagen, dass sie darüber etwa Kontakt mit den Großeltern halten können. Der Abschied von Whatsapp fällt vielen schwer.

Auch die könnten ja wechseln. Dennoch zeigt ja die Whatsapp-Abwanderung, dass Verbraucher offenbar Wert auf Datenschutz legen. Spiegelt sich das auch beim Surfen im Internet wider?

Vielen ist bewusst, dass es verschiedene Suchmaschinen gibt. Viele wissen auch, wie sie Cookies oder Browserverläufe löschen, also die besuchten Webseiten. Das ist gut und sollte man jedes Mal nach dem Surfen machen, damit mein Weg durchs Internet nicht getrackt, also verfolgt wird. Unsicheres Surfen erleben wir bei der Verbraucherzentrale, wenn Identitätsmissbrauch stattfindet.

Wie kann der verhindert werden?

Identitätsmissbrauch passiert oft durch sogenannte Phishing-Mails oder Mishing-Mails per SMS. Wenn man den angegebenen Links folgt und seine angefragten Daten eingibt, haben die Täter, was sie wollen: Ihre Daten. Name und Adresse reichen oft schon, um etwa Waren zu bestellen. Dazu braucht es nicht einmal das Geburtsdatum. Sollte Ihnen das passieren, müssen Sie auf jeden Fall reagieren und dürfen es nicht ignorieren. Wenn Netflix auf einmal Geld von Ihnen abbucht, obwohl Sie keinen Vertrag abgeschlossen haben, müssen Sie sich an diesen wenden und sich erklären lassen, wie der Vertrag zustande kam. Und Sie sollten Strafanzeige stellen.

Wie passiert sowas erst gar nicht?

Absolut hilfreich ist eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist zum Beispiel bei Amazon möglich, bei Paypal auch und beim Online-Banking geht es gar nicht mehr ohne. Bei dieser Zwei-Faktor-Verifizierung erhalten Sie im Anmeldeprozess einen Pin auf Ihr Smartphone, mit dem Sie sich dann erst einloggen können. Sicher ist das vor allem, wenn Sie mit zwei verschiedenen Geräten arbeiten, also etwa auf dem Tablet etwas bestellen und bezahlen wollen, und mit dem Pin auf Ihrem Handy den Bezahlvorgang aber erst abschließen können. Generell empfehle ich, sich überall immer wieder auszuloggen. Auch sollten Passwörter nicht im Browser gespeichert werden – denn da reicht schon Neugier, damit der Nachbar oder die Kollegin mal eben in das eigene Endgerät guckt.

Gibt es eine Möglichkeit für Verbraucher einzusehen, wer ihre Daten alles hat?

Nein. Die Verantwortung liegt bei jedem selbst. Ich empfehle, tatsächlich jeden Shop und jeden Newsletter, bei dem ich mich anmelde, zu notieren, um einen Überblick zu haben. Das ist aufwendig, aber sinnvoll. Auch mit Blick auf das nicht so schöne Thema digitaler Nachlass. Wenn mir mal etwas passiert, sollten meine Angehörigen ja wissen, wo ich Rechnungen zu bezahlen habe und auf welchen Portalen ich angemeldet bin.

Seit die Datenschutz-Grundverordnung gilt, muss man auf jeder Webseite zuerst den Cookies zustimmen. Wie geht man am besten mit ihnen um?

So nervig sie sind, so wenig lässt sich daran ändern. Verbraucher sollten sich aber immer die Mühe machen, nur die technisch notwendigen Cookies auszuwählen und nicht auf „Alle akzeptieren“ zu klicken – auch wenn dieser Button durchaus präsenter gestaltet ist. Wählt man „Alles akzeptieren“, dann akzeptiert man auch Drittanbieter-, Werbe- und Marketing-Cookies, die einen und das eigene Nutzerverhalten quasi auslesen. Das sollte vermieden werden.

