Mercedes-Benz präsentiert ersten elektrischen Serien-Lkw

Mercedes-Benz will noch dieses Jahr im Werk Wörth am Rhein mit der Serienproduktion seines ersten batterieelektrischen Lastwagens starten. Weltpremiere des eActros für den schweren Verteilerverkehr sei am 30. Juni, teilte Daimler am Montag in Stuttgart mit.

Prototypen seien als 18- oder 25-Tonner seit 2018 von Kunden im Dauereinsatz erfolgreich getestet worden, unter anderem bei der Versorgung von Supermärkten mit gekühlten Lebensmitteln. Der Elektro-Lkw stehe einem Diesel-Lkw in Sachen Verfügbarkeit und Leistung nicht nach, betonte Daimler.

Ab 2027 will die Daimler Truck AG auch Serienfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb anbieten. Ab 2039 sollen in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge verkauft werden, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind.

