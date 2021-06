Hausärztliche Versorgung: Zulassungsbezirke und der Versorgungsgrad

Für niederlassungswillige Ärzte und Psychotherapeuten ist von Bedeutung, ob der für sie infrage kommende Planungsbereich „offen“ oder „gesperrt“ ist. Liegt der Versorgungsgrad einer ärztlichen Fachrichtung in einem Zulassungsbezirk unter 110 Prozent, können sich in der Regel dort weitere Ärzte einer Fachrichtung niederlassen. Wie viele Niederlassungen möglich sind, hängt vom Versorgungsgrad ab. Der berechnet sich aus der Einwohnerzahl in einer Region und der Anzahl von Ärzten einer Fachgruppe. Zur Berechnung liegt immer eine Verhältniszahl zugrunde (zum Beispiel ein Hausarzt soll 1.609 Einwohner versorgen, ein Augenarzt 12.460 Einwohner etc.).

Der Betrachtungsraum für die hausärztliche Versorgung sind sogenannte Mittelbereiche. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist verpflichtet, in diesen Mittelbereichen die ärztliche Versorgung sicherzustellen – nicht jedoch in einzelnen Orten oder Gemeinden.

Für die hausärztliche Versorgung gibt es im Landkreis Göttingen den Mittelbereich Duderstadt mit Bilshausen, Bodensee, Gieboldehausen, Krebeck, Obernfeld, Rhumspringe, Rollshausen, Rüdershausen, Wollbrandshausen, Wollershausen, Ebergötzen, Landolfshausen, Seeburg, Seulingen und Waake. Hier leben 41.025 Menschen. 30,25 Hausärzte sind tätig. Der Versorgungsgrad liegt bei 110,7 Prozent – das heißt: Der Bezirk ist gesperrt.

Zum Mittelbereich Göttingen gehören Bovenden, Friedland, Gleichen, Rosdorf. Hier leben 165 137 Menschen. 121,5 Hausärzte sind tätig. Der Versorgungsgrad liegt bei 124,2 Prozent: Bezirk gesperrt.

Zum Mittelbereich Hann. Münden gehören Staufenberg, Bühren, Dransfeld, Jühnde, Niemetal, Scheden. Hier leben 40.616 Menschen. 28,5 Hausärzte sind tätig. Der Versorgungsgrad liegt bei 105,2 Prozent: 1,5 weitere Zulassungen sind bis zur Sperrung möglich.

Einige weitere Zulassungen sind auch für die Mittelbereiche Osterode (5,5) und Uslar (0,5) möglich.

Fazit zum Status quo: Es gibt keine Unterversorgung. Alle Mittelbereiche sind gut versorgt. 7,5 Niederlassungen für Hausärzte sind im gesamten Landkreis möglich, 5,5 davon im Harz.