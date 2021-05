Grundsteuer: A steht für Agrar und B für baulich

Die Grundsteuer ist eine Gemeindesteuer, die auf Grundbesitz erhoben wird. Das Aufkommen steht der Gemeinde zu, in deren Gebiet das besteuerte Grundstück liegt. Die Gemeinde hat das Hebesatzrecht, das heißt, dass sie sogar gänzlich auf die Grundsteuer verzichten könnte. In der Praxis sieht es so aus, dass über den kommunalen Hebesatz die Grundsteuer selbst in benachbarten Gemeinden unterschiedlich ausfallen kann.

Es gibt zwei Grundsteuertypen A und B. A steht für Agrar und B für baulich. Grundsteuer B wird sowohl für bebaute, als auch für unbebaute Grundstücke erhoben. In aller Regel legen Vermieter die Grundsteuer auf die Miete um. Bislang ist es so, dass das Finanzamt für die Berechnung der Grundsteuer B für ein Grundstück einen Einheitswert festlegt. Der wird mit einer Steuermesszahl multipliziert, deren Höhe davon abhängt, wie das Grundstück genutzt wird. Auf den so ermittelten Steuermessbetrag wendet jede Kommune ihren jeweiligen Hebesatz an. Der kann zwischen 0 und 960 Prozent variieren.