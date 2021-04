Die Ausstellungsmacherinnen

Marion von der Mehden wohnt und arbeitet seit über 20 Jahren als selbstständige Fotografin in Hamburg. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der Mensch, und zu ihren Arbeitsbereichen gehören Standfotos für Kino und TV, Portraits, Businessfotos und Reportagen.

Sarah Beckmann wohnt in Schwiegershausen, arbeitet bei Film-und Fernsehproduktionen im Kostümbereich und ist oft in Hamburg tätig. Kreatives Arbeiten in verschiedenen künstlerischen Bereichen, sowie gesellschaftliches Engagement sind berufliche und private Schwerpunkte.