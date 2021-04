GRAFIK - 15.11.2017, Thüringen, Erfurt: "Azubis gesucht" steht auf einem Banner am Stand einer Firma beim Forum Berufsstart Mitteldeutschland in Erfurt. Bundespräsident Steinmeier spricht am Dienstag mit den Spitzen von Industrie, Handwerk und Gewerkschaften über die aktuelle Ausbildungssituation. Foto: Martin Schutt/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++