Seit dem 8. März haben die Menschen einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest. Wichtig ist laut Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen: Die Regierung bezahlt nur die Schnelltests für Bürger, die professionell durchgeführt werden. Dies könne einmal pro Woche von geschultem Personal, beispielsweise in einem Testzentrum oder in einer Arztpraxis, geschehen, heißt es seitens der niedersächsischen Landesregierung.

Kosten für Selbsttests, die etwa bei Discountern oder im Drogeriemarkt zu kaufen sind, müssten privat getragen werden.

Einen Überblick über die mehr als 100 Arztpraxen, die im Kreis Göttingen kostenlose Schnelltests anbieten, gibt es unter www.arztauskunft-niedersachsen.de.

Auch Schnelltest-Apotheken können per Suchfunktion unter www.mein-apothekenmanager.de gefunden werden.

„Überall dort, wo man sich gerade aufhält, kann man den kostenlosen Schnelltest machen“, betont Haffke von der KVN. Das Angebot gelte landesübergreifend – Menschen, die beispielsweise in Niedersachsen wohnen, könnten sich auch in Hessen testen lassen und andersherum. „Einige Anbieter bestehen jedoch auf eine Terminvereinbarung, darauf ist zu achten“, so Haffke. as