Suez-Kanal: "Ever Given" "zu 80 Prozent gedreht"

Mo, 29.03.2021, 10.58 Uhr

Die Bergung des im Suez-Kanal festsitzenden Mega-Frachters "Ever Given" macht Fortschritte: Das Schiff wurde laut Kanal-Behörde "zu 80 Prozent in die richtige Richtung" gedreht.