Minister Tonne verteidigt geplantes Kita-Gesetz gegen heftige Kritik

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat das geplante Kita-Gesetz gegen heftige Kritik der Opposition verteidigt. Bei der Einbringung des Gesetzesentwurfs im Landtag in Hannover sagte Tonne vorvergangene Woche, die Regierung stelle damit die Weichen für eine Verbesserung der Kinderbetreuung. Allerdings könnten nicht alle angestrebten Verbesserungen auf einen Schlag erfüllt werden. Die dritte Betreuungskraft für Kindergärten - auf die Erfüllung dieses Regierungsvorhabens pocht die Opposition - könne noch nicht im Gesetz festgeschrieben werden. Ein Stufenplan zur Einführung der dritten Kraft solle aber in einem begleitenden Antrag benannt werden.

Pädagogische Fachkräfte, Mitarbeiter der frühkindlichen Bildung sowie die Gewerkschaft Verdi demonstrierten vor Beginn der Landtagssitzung gegen das Gesetz. In der Debatte pochte der FDP-Bildungsexperte Björn Försterling darauf, dass die Regierung nicht höhere Standards und mehr Qualität im Gesetz festschreiben könne, ohne mehr Geld und mehr Personal einzuplanen. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sagte, die rot-schwarze Regierung löse ihr Versprechen der Einführung einer dritten Kraft in Kindergärten schlicht nicht ein. Anders als zugesichert gehe die Beitragsfreiheit der Kindergärten nun zulasten des Personalschlüssels.

Das in Niedersachsen geltende Kita-Gesetz wurde Ende letzten Jahres neu formuliert. Seit dem 17. November 2020 liegt der Gesetzentwurf vor. Die Landesregierung gab den Entwurf bei der Kabinettssitzung am 9. März zur Einbringung in den Landtag frei. Ziel sei es, dass er möglichst zum 1. August 2021 in Kraft trete. Mit dem neuen Gesetzentwurf sollten aktuelle Qualitätsstandards und die dauerhafte Finanzierung der Kindertagespflege landesgesetzlich festgeschrieben werden.

Als pädagogische Fachkräfte sollen nun unter anderem auch staatlich anerkannte Sozialpädagogen erfasst werden, damit „Personal mit pädagogischer Vorbildung“ leichter als Kita-Fachkraft eingestellt werden könne. Seit 2015 seien fast 44.000 weitere Plätze in Kindertagesstätten geschaffen worden, sagte Tonne im Landtag, es gebe 13.700 Fachkräfte mehr. dpa/cau/son