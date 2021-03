Chronik des Platzbedarfs an der KGS

Als die Oberstufe an der KGS Bad Lauterberg vor knapp neun Jahren eingeführt wurde, gab es keinen zusätzlichen Raumbedarf: Alle Klassen konnten in den vorhandenen Gebäuden unterrichtet werden. Das habe die Schulleitung damals bestätigt. „Die Raumsituation ist jedoch seit Einführung der Oberstufe als angespannt zu bezeichnen“, heißt es in der Vorlage, über die der Kreisschulausschuss 2019 beriet (wir berichteten). Darum habe die Verwaltung der Schulleitung vorgeschlagen, die KGS ab dem Schuljahr 2017/2018 in der Sekundarstufe I auf 5-Zügigkeit zu begrenzen. Die Schulleitung versicherte der Vorlage zufolge aber, dass genug Platz angeboten werden könne.

Doch dann entstand durch den Wechsel von G8 zu G9 – vom achtjährigen zum neujährigen Gymnasium – zusätzlicher Raumbedarf. Im November 2018 verständigten sich Kreisverwaltung und Schulleitung darauf, dass es Bedarf für sechs allgemeine Unterrichtsräume sowie zwei Fachräume gibt.

Daraufhin wurden mehrere Lösungsmöglichkeiten erarbeitet: Anmietung von Räumen einer Bad Lauterberger Fachklinik; der Bau eines weiteren Stockwerks auf dem Bestandsgebäude; Räume der Oberschule Herzberg nutzen; Erwerb und Errichtung von Unterrichtsräumen in Systembauweise. Letztere Variante ist es nun geworden: Platz durch Container schaffen.

Das künftige Systemgebäude soll acht allgemeine Unterrichtsräume und diverse Neben- und Funktionsräume enthalten. 1,8 Millionen Euro stehen dafür im Haushalt des Landkreises Göttingen bereit. Ziel ist es, die neuen Unterrichtsräume zu Beginn des kommenden Schuljahres nutzen zu können, teilt die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit.