Das Wort "Dax" steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Wand.

Dax startet kaum verändert in die Woche

Frankfurt/Main. Nach der Kursrally der Vorwoche ist der Dax kaum verändert in die neue Woche gestartet. In den ersten Handelsminuten notierte der deutsche Leitindex 0,1 Prozent höher bei gut 14.516 Punkten.

In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14.595 Punkten gekrönt und war am Freitag etwas abgebröckelt. Auf Wochensicht legte er über 4 Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montagmorgen um 0,3 Prozent auf 31.875 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zunächst um rund 0,4 Prozent hoch.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-826316/2