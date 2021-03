Programm der geplanten Festwoche in Bad Lauterberg (Auszug)

Samstag, 4. September: Kleines Fest im Kurpark mit Getränke- und Essensständen; Eröffnungsfeier (15.30 Uhr); Hans-Heinrich Hillegeist von der Archivgemeinschaft spricht über „Bergfreiheit und die ,gewesene Bergstadt Lutterberg’ Lauterberg“ (16 Uhr); Malerei-Ausstellung „Kneipp interpretiert heute“ der KGS, bei schönem Wetter draußen, ansonsten im Café Amadeus; Konzert Freiberger Bergsänger (16.30 Uhr); Auftritt der Kirchenjugendband „Rocking Church“ (18.30 Uhr); musikalische Unterhaltung (abends)

Sonntag, 5. September: Jazz-Gottesdienst auf der Königshütte mit Pastor Andreas Schmidt (10 Uhr); Kleines Kinderfest mit großem Abstand im gesamten Kurpark (11 Uhr); Auftritte zum Thema „Kneipp & Wasser“ in der Konzertmuschel von Kindergarten, Grundschule und Jugendlichen; neue Dauereinrichtung „Wassertretstellen-Rallye“ wird eröffnet (14 Uhr); Eröffnung des neuen Fitnesswegs im Kurpark mit Live-Übungen von Melanie Biniara von der Kirchberg-Therme (15 Uhr); Wettbewerb „Berggeschrey-Interpretationen“ von Jugendlichen (16 Uhr)

Montag, 6. September: Vortrag „Kneipp und seine fünf Elemente“ von Kurarzt Owe Hönck (19.30 Uhr)

Dienstag, 7. September: Kinderwaldtag oder Pferdewanderung mit Annette Mund (14 Uhr); große Krimilesung auf der Königshütte mit vorherigen Führungen (ab 19 Uhr)

Mittwoch, 8. September: Vortrag „Die Geschichte Bad Lauterbergs – vom Bergbau bis zum Heilbad“ von Gudrun Teyke (19.30 Uhr)

Donnerstag, 9. September: Konzert des Wassermusik-Duos „Liquid Soul“ in der St.-Andreas-Kirche (19.30 Uhr)

Freitag, 10. September: Vortrag „Der Bergbau im Bad Lauterberger Gebiet“ von Dr. Wilfried Ließmann (19.30 Uhr)

Samstag, 11. September: „Wanderung auf den Spuren des Bad Lauterberger Bergbaus“; „Mit dem Rad die Montanhistorie entdecken“ im Luttertal; „Montanhistorische Wanderung“ durch das Winkeltal zum Eulenstein und zurück über den Wiesenbeker Teich

Sonntag, 12. September: Tag des offenen Denkmals auf der Königshütte mit Führungen und Schaugießen; Tscherperessen auf der Königshütte (ab 12 Uhr)

Weitere geplante Wanderungen in der Festwoche: „Waldbaden“ und „Kräuterwanderung“ mit Steffi Jansen vom Vitalium Dr. von Plachy, „Yoga auf dem Yogalehrpfad“ am Heikenberg mit Petra Nagel vom Kneipp-Bund-Hotel

Weitere Aktion zum Festjahr: An der Wassertretstelle zum Wiesenbek wird bald ein Sonderstempel der Harzer Wandernadel „200 Jahre Kneipp“ bis Ende des Jahres aufgestellt. An der Königshütte wird in der Festwoche ein Sonderstempel der Harzer Wandernadel „500 Jahre Berggeschrey“ aufgestellt. Viele Lauterberger Geschäfte verkaufen Artikel zum Thema Kneipp. Das Heimatmuseum bietet eine Ausstellung zum Thema „500 Jahre Berggeschrey“ an. Das Unternehmen Deutsche Baryt-Industrie bietet Besichtigungen an. Musikalische Zeitreise

Vorausgesetzt ist, dass die Corona-Bedingungen eine Festwoche dieser Art zulassen.