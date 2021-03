Armin Maus wechselt in Geschäftsführung der Autostadt

Die Geschäftsführung der Autostadt in Wolfsburg stellt sich neu auf. Das teilt Volkswagen am Donnerstag mit. Die Pressemitteilung im Wortlaut:

Armin Maus, langjähriger Chefredakteur der zur Funke Mediengruppe gehörenden Braunschweiger Zeitung, folgt zum 1. April 2021 als neuer Sprecher der Geschäftsführung auf Roland Clement. Maus soll die Strategie der Autostadt aktiv weiterentwickeln und maßgeblich die Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns zu den Themen Elektromobilität und Digitalisierung stärken. Das hat der Aufsichtsrat der Autostadt am heutigen Donnerstag, 11. März beschlossen.

Roland Clement, dessen Entsendung in die Autostadt-Geschäftsführung planmäßig endet, wechselt in die Volkswagen Consulting, die die strategische Transformation des Unternehmens als In-House-Consulting maßgeblich begleitet. Clement begann seine Karriere 1995 als Berater bei Roland Berger und verfügt aufgrund seiner bisherigen beruflichen Laufbahn über tiefe Expertise in der Automobilindustrie.

Jürgen Haase, der seit Februar 2020 die kaufmännischen Bereiche der Autostadt verantwortet hat, scheidet im Rahmen einer Altersregelung nach 29 Jahren Tätigkeit aus dem Konzern aus.

Gunnar Kilian, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Autostadt, sagte: „Der Aufsichtsrat dankt Roland Clement herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren, in denen er die Autostadt insbesondere in der herausfordernden Phase der Pandemie sicher durch schwieriges Fahrwasser geführt hat. Mit Armin Maus haben wir einen starken Nachfolger gefunden, der die Neuausrichtung der Autostadt ab April weiter vorantreiben wird und der die Zukunftsthemen Elektromobilität und Digitalisierung im Automobilbereich in den Fokus der Autostadt stellen wird. Insbesondere soll die Autostadt durch vielfältige Veranstaltungen noch intensiver als bislang als Plattform für den Austausch mit in- und externen Stakeholdern genutzt werden. Jürgen Haase danke ich herzlich für seinen Einsatz auf vielfältigen Personalpositionen innerhalb des Konzerns. Er hat als Personalleiter die Weiterentwicklung des Konzerns sowie der Autostadt nachhaltig unterstützt.“

Armin Maus begann seine journalistische Laufbahn 1987 mit einem Volontariat bei der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg, wo er bis 2003 tätig war, zuletzt als Leiter der Hauptausgabe Regensburg. Von Mai 2003 bis August 2005 war er stellvertretender Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Nach fünf Jahren als Chefredakteur der Bamberger Tageszeitung Fränkischer Tag, deren publizistische und strukturelle Neuausrichtung in seine Amtszeit fiel, kehrte er 2010 zur Braunschweiger Zeitung zurück. Dort verantwortete er als Chefredakteur die Transformation von einer an der gedruckten Zeitung orientierten zu einer multimedial denkenden und arbeitenden Redaktion, baute das preisgekrönte Dialog-Konzept der Bürgerzeitung aus und etablierte unter anderem zahlreiche digitale und analoge Veranstaltungsformate. Unter seiner Führung wurde die Braunschweiger Zeitung unter anderem mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis und einem Global Media Award der International News Media Association (INMA) ausgezeichnet.