Abfälle sollen ökologisch sinnvoll entsorgt werden

Der Abfallzweckverband Südniedersachsen (AS) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Verband ist 2003 von den Landkreisen Göttingen, Northeim, Osterode und der Stadt Göttingen mit dem Ziel gebildet worden, die Abfälle der Region wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll zu entsorgen.

Der AS betreibt seit 2005 in Deiderode die Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) Südniedersachsen, in der die sogenannten „andienungspflichtigen“ Abfälle aus dem Verbandsgebiet vorbehandelt werden.

Der aus dem Verbandsgebiet angelieferte Abfall wird, so heißt es auf der Homepage des AS, von Hausmüll- oder Containerfahrzeugen in der Anlieferungshalle abgeladen. Mittels Greiferbagger wird der Abfall in die Vorzerkleinerungsmaschinen über die Hausmüll- oder Sperrmülllinie in der Anlieferungshalle gegeben. Kurzum: In der MBA werden Restabfälle mechanisch und biologisch in Nassvergärung behandelt.

Jetzt soll aus klimaschutz- und anderen nachhaltigen Gründen auf Trockenvergärung umgestellt werden.