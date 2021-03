In der großen Halle der Paintball Oberharz GmbH und im umliegenden Gebäudekomplex „waren im Zweiten Weltkrieg unter teilweise grausamen Bedingungen Zwangsarbeiter untergebracht. Im ganzen Ort Sankt Andreasberg waren es über 1.000 Menschen, die für die Rüstungsindustrie arbeiten mussten. Die meisten davon lebten hier in diesen Gebäuden, wo Sie sich gerade befinden, und weiteren Baracken, die heute nicht mehr existieren“, informiert eine Tafel, die an dem Gebäude hängt.

Diese und weitere Infotafeln im Innern hat Betreiber Martin Raschke schon vor einigen Jahren anbringen lassen. Sie sollen die Besucher auf die Geschichte hinweisen. Unterstützung gab es vom Verein Spurensuche Harzregion.

Jetzt im Lockdown hat die Paintball-Anlage geschlossen. Doch wer sich im Innern der Halle umsehen möchte, kann einen digitalen Rundgang auf der Internetseite www.paintball-harz.de machen – direkt unten auf der Startseite unter „Unsere Anlage“.