Kinderschutz-Zentren mit langer Tradition

In Niedersachsen haben die Kinderschutz-Zentren eine lange und sehr erfolgreiche Tradition. Sozialministerin Carola Reimann hat in ihrer Amtszeit – ergänzend zu den etablierten Einrichtungen in Hannover und Oldenburg - bereits zwei neue Kinder­schutz-Zentren eröffnet. Das Zentrum in Osnabrück und das Kinderschutz-Zentrum in Nordostniedersachsen mit Standorten in Lüneburg und Stade.

Mit den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln werden etwa die Beratung von Fachkräften und Insti­tutionen zu Fragen des Kinderschutzes, Fortbildungsveranstaltungen, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von modellhaften Vorhaben im Kinderschutz umgesetzt. Beratungsangebote für Kinder und Eltern werden meist über kom­munale Beteiligung finanziert.

Weitere Informationen sind unter www.kinderschutz-niedersachsen.de zu finden.