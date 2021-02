Appell der Landesregierung

Abfallvermeidung und die richtige Abfalltrennung sind während der Corona-Pandemie wichtiger denn je, heißt es in einem Appell des niedersächsischen Umweltministerium. Ausnahmen gelten allerdings für Haushalte, in denen infizierte Personen in häuslicher Quarantäne leben. Zwar seien keine Fälle bekannt, bei denen sich Personen durch Berührung von kontaminierten Oberflächen angesteckt hätten, dennoch sei dieser Übertragungsweg nicht auszuschließen.

Zum Schutz aller Beteiligten empfiehlt das niedersächsische Umweltministerium daher folgende Vorsichtsmaßnahmen für betroffene Haushalte: Neben Restmüll werden in der Quarantänephase auch Verpackungsabfälle, Altpapier und Biomüll über die Restmülltonne entsorgt. Sämtliche dieser Abfälle werden in stabile, möglichst reißfeste Abfallsäcke gegeben. Einzelgegenstände wie Taschentücher werden nicht lose in Abfalltonnen geworfen. Glasabfälle und Pfandverpackungen sowie Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe werden nach Aufhebung der Quarantäne wie gewohnt getrennt entsorgt.