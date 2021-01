Volkswagen erwartet 10 Milliarden Euro Gewinn

Der Wolfsburger VW-Konzern erwartet für das abgelaufene Jahr 2020 einen operativen Gewinn von 10 Milliarden Euro vor Sondereinflüssen. Das teilte VW am Freitag in einer Ad-hoc-Nachricht an den Finanzmarkt mit. Der Autobauer kommt damit vergleichsweise gut durch das beispiellose Krisenjahr.

Der Netto-Cash-Flow im Automobilgeschäft beläuft sich laut Mitteilung auf rund 6 Milliarden Euro. 2019 war VW deutlich liquider: Der Netto-Cash-Flow betrug 10,8 Milliarden Euro. Abzüglich der Kosten etwa für den Diesel-Skandal soll in der Bilanz für das Jahr 2020 ein Ergebnis von rund 10 Milliarden Euro stehen. 2019 hatte der Autobauer noch einen Rekordgewinn von 19.3 Milliarden Euro erzielt – fast das doppelte. VW setzte damals so viele Autos ab, wie kein anderer Autobauer weltweit: 10,98 Millionen. 2020 waren es 9,3 Millionen Fahrzeuge, damit brach der Absatz um 15 Prozent ein. VW hat nach eigenen Angaben aber im zweiten Halbjahr 2020 seine „Robustheit“ bewiesen.

Absatz legt im vierten Quartal zu

Wie der Autobauer erklärt, hatten die Auslieferungen des Konzerns von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres noch einmal zugelegt und den Absatz vom dritten Quartal überholt. Der Umsatz sei entsprechend erheblich gestiegen, heißt es. Dazu beigetragen hat vor allem der Lauf der Premiummarken Audi und Porsche, die trotz der Covid-19-Pandemie viele Käufer fanden. Sportwagenbauer Porsche setzte 2020 rund 272.000 Wagen ab, im Vorjahr waren es nur rund 8000 Fahrzeuge mehr (3,1 Prozent). Die Marke Audi lieferte knapp 1,7 Millionen Fahrzeuge von Januar bis Dezember aus. Im Vorjahr waren es 1,85 Millionen Autos, ein Minus von 8,3 Prozent.

Erfreulich für unsere Region: Die Kernmarke VW holte in den letzten Monaten des vergangenen Jahres auch so weit auf, dass VW Pkw schwarze Zahlen schreibt. In welcher Höhe, wird spätestens bei der Bilanzpressekonferenz Mitte März bekannt. 2019 verbuchte die Marke einen operativen Gewinn vor Sondereinflüssen von 3,8 Milliarden Euro. Auch die Financial Services mit Sitz in Braunschweig haben sich offenbar stabil entwickelt. Sie sind eine wichtige Ergebnissäule des Konzerns.

Der zweistellige Milliarden-Gewinn in Wolfsburg war zudem offenbar nur möglich, weil der Konzern streng an der Senkung von Kosten gearbeitet hat. Das Effizienzprogramm soll weiterlaufen – die Krise ist schließlich noch nicht vorbei.

