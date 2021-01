Lockdown: Hotels in der Region bangen um ihre Existenz

Der Schnee in Torfhaus lockt zahlreiche Menschen an. Die Ferienhäuser des Harz-Resort in Torfhaus stehen allerdings leer. Der Betrieb nutzt den Lockdown für Renovierungsarbeiten.

Als der erste Schnee vor einigen Tagen fiel, sind die Menschen aus ganz Norddeutschland reihenweise in den Harz gefahren – als Tagesausflügler. „Es blutet einem bei diesen Bildern schon etwas das Herz, dass man nicht belegen darf“, sagt Tom Hüttenmeister, Geschäftsführer des Torfhaus Harz-Resorts. Das Resort unterhält ein Hotel in dem Urlaubsort und vermietet 48 Ferienhäuser.

Einnahmen nur noch über Parkgebühren

„Zu dieser Zeit wären wir normalerweise zu 100 Prozent belegt“, sagt Hüttenmeister. Die Hochsaison startet im Harz kurz vor Weihnachten und läuft bis über die Ostertage. 2020 schloss das Resort allerdings am 1. November seine Türen. Einnahmen erzielt die Gesellschaft des Hotels, die auch Parkplatzbetreiber ist, seitdem nur noch über Parkgebühren. Das bleibt bis Ende Januar mindestens so. Hüttenmeister fürchtet, dass es nun noch weitere „Verlängerungen der Verlängerung“ des Lockdowns gibt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat jüngst den bis zum 31. Januar verlängerten Lockdown beschlossen. Während der Einzelhandel bis Mitte Dezember unter Auflagen geöffnet sein durfte, mussten Restaurants seit Anfang November geschlossen bleiben, auch Hotels durften seitdem keine Freizeitreisenden mehr aufnehmen. Staatliche Finanzhilfen sollen die Einnahmeausfälle abfedern. Darauf warten allerdings viele Betriebe noch.

Rücklagen von 150.000 Euro innerhalb von Monaten aufgebraucht

Das Harz-Resort in Torfhaus etwa hat finanzielle Hilfen beantragt, allerdings sind diese nach eigenen Angaben noch nicht eingegangen. Davon berichtet auch ein weiterer Gastronomie- und Hotelbetrieb aus unserer Region, dessen Geschäftsführer aber anonym bleiben möchte. Der junge Betrieb hat nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Millionen Euro seit Gründung in sein Unternehmen investiert. Obwohl es recht neu am Markt sei, habe man schon Rücklagen von rund 150.000 Euro aufbauen können – inklusive finanzieller Hilfen in Höhe von zweimal je 10.000 Euro aus dem ersten Lockdown im Frühjahr. Auf diesen Lockdown folgte dann aber ein umsatzschwacher Sommer, berichtet der Geschäftsführer.

Die Einbußen betrugen seinen Angaben zufolge 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dann folgte der neue Lockdown. Jetzt, im Januar, seien die doch beträchtlichen Rücklagen quasi weg. „Wir steuern auf die Pleite zu. Es geht um 15 Mitarbeiter“, sagt der Hotel- und Restaurantbetreiber. Die beantragten sogenannten Novemberhilfen seien noch immer nicht eingegangen, auch keine Abschlagszahlung. „Die Bazooka von Olaf Scholz hat leider keine Munition“, kommentiert er das. Bei der November- und der Dezemberhilfe erhalten betroffene Unternehmen 75 Prozent ihres durchschnittlichen Umsatzes vom Vorjahresmonat.

„Politik muss schneller werden“

„Schnell und unkompliziert“ sollten die Hilfen ausgezahlt werden, so war das Versprechen der Bundesregierung. Dass Betriebe im Januar immer noch keine Auszahlungen oder zumindest Abschlagszahlungen für November erhalten haben, findet Florian Hary ein Unding. Er ist Erster Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Land Braunschweig-Harz. „Wir fordern, dass die November- und Dezemberhilfen noch komplett in diesem Monat ausgezahlt werden, damit Betriebe überhaupt noch eine realistische Chance haben, weiterbestehen zu können“, sagt er.

Die Hotels und Restaurants sind auch im Harz weiterhin geschlossen. „Mir blutet das Herz“, sagt Tom Hüttenmeister, Geschäftsführer des Torfhaus Harz-Resorts. Foto: dpa

Es sei nun der dritte Monat in Folge, in dem Betriebe Kosten bewältigen und auf Einnahmen verzichten müssten. Die Überbrückungshilfe 3, ein weiteres Unterstützungsprogramm der Bundesregierung, müsse dann direkt ab Februar ausgezahlt werden, fordert der Verbandsvorsitzende. „Die Politik und die entsprechenden Ministerien müssen einfach schneller werden. Lippenbekenntnisse helfen nur noch wenig“, erklärt Hary. Bei vielen Betrieben gehe es um die Existenz. Wie die niedersächsische Förderbank N-Bank auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, ist eine Übergabe der Zuständigkeit zwischen Bund und Land für die kommende Woche avisiert. Dann soll die N-Bank die Auszahlung der eigentlichen Novemberhilfen starten.

Die Auszahlung der Abschläge, also nur eines Teils der beantragten Finanzhilfe, wurde vom Bund übernommen. Die maximale Abschlagssumme wurde zwischenzeitlich von 10.000 auf maximal 50.000 Euro erhöht. Wie ein Sprecher der N-Bank mitteilte, wurden in Niedersachsen bislang rund 3940 Anträge auf Novemberhilfe gestellt, 3850 Betriebe haben demnach schon eine Abschlagszahlung in Höhe von insgesamt 20,4 Millionen Euro erhalten. Rund 90 warten noch auf eine Abschlagszahlung. Die Abschläge für die Dezemberhilfe werden seit Anfang Januar ausgezahlt, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

20 Prozent weniger Auszubildende in Hotels und Restaurants

Die finanziellen Einbußen von Hotels und Restaurants haben laut Dehoga-Vorsitzendem Hary auch heftige Auswirkungen auf die Ausbildungsverhältnisse. So sind im Dehoga-Bezirk Land Braunschweig-Harz 20 Prozent weniger Auszubildende (Stand September) eingestellt worden als noch im Vorjahr. Dennoch sagt Hary: „Darüber bin ich fast glücklich, in anderen Verbänden lag der Einbruch bei mehr als 50 Prozent“. Diese Auszubildenden fehlten dann bald schon als Fachkräfte, prophezeit er. Die ausbildenden Betriebe müssten zurzeit ideenreich und kreativ sein, um ihre Restaurantfachfrauen oder Köche zu schulen. „Bei den Sommerprüfungen werden wir sehen, wir gut das geklappt hat“, sagt Hary.

Das Harz-Resort in Torfhaus bildet aktuell zwei Lehrlinge aus, die nach eigenen Angaben aber genug zu tun haben, unter anderem in der Parkplatz-Verwaltung. Das Haus nutzt den Lockdown zudem für Sanierungsarbeiten im Hotel und den Ferienhäusern. „Wir investieren in die Zukunft und stecken den Kopf nicht in den Sand“, sagt Geschäftsführer Hüttenmeister. Er glaubt daran, dass der Deutschland- und der Harz-Tourismus nach dem Lockdown wieder aufblühen werden. „Damit rechnen wir und deswegen wollen wir Torfhaus noch attraktiver machen.“ Grund für den Optimismus geben auch zahlreiche Reservierungsanfragen für den nächsten Sommer und den folgenden Winter, die das Resort nach eigenen Angaben jeden Tag erreichen. Im Frühjahr sollen auch die Bauarbeiten für ein neues Restaurant starten, das resort-eigene „Halali“ war im Mai abgebrannt. „Das würden wir nicht tun, wenn wir nicht an die Zukunft glaubten“, sagt Hüttenmeister.

Gastronomie setzt auf Außer-Haus-Verkauf

Auch Enzo Spezia versucht das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Er betreibt mit seiner Frau Anke seit 2007 die Vineria und Bruschetteria L’Oliva nera in einem der ältesten Fachwerkhäuser Fallerslebens bei Wolfsburg. „Die Verlängerung des Lockdowns war abzusehen, da müssen wir durch“, sagt Spezia. Seit Beginn des zweiten Lockdowns im November bieten die Spezias Menüs außer Haus an. „Die Menüs bestehen aus drei oder vier Gängen. Dabei werden die Wünsche mit den Kunden individuell besprochen“, erläutert Spezia das Konzept in seinem Restaurant. Die Kunden rufen dazu ein paar Tage vor dem Abholtermin an. Den Menüwünschen entsprechend werde dann immer frisch eingekauft und die Speisen für den Bestelltag zur Abholung zubereitet. „Ware bestellen wir zurzeit nicht auf Lager“, sagt der Gastronom.

Dieses individuelle Angebot werde von den Kunden gut angenommen. „Meine Frau in der Küche hat gut zu tun.“ Auch viele andere Restaurants in der Region – die meisten bereits während des ersten Lockdowns – haben für Gäste Lieferdienste und Ab-Haus-Verkäufe eingerichtet. Hary vom Dehoga-Verband setzt darauf, dass der Verkauf auch weiter erlaubt bleiben wird. „In der Gastronomie stehen trotzdem viele kurz vor dem Erstickungstod“, sagt er. Außer-Haus-Verkauf erreiche bei weitem nicht den regulären Umsatz.

"Restaurants werden sich schneller erholen"

„Restaurants werden sich nach dem Lockdown aber wieder schneller erholen als Hotels. Denn die Leute werden endlich wieder raus wollen“, sagt er. Enzo Spezia vermisst im Lockdown vor allem den direkten Austausch mit den Gästen im Restaurant. An eine baldige Änderung der Situation glaubt er im Moment nicht. Vor März oder April rechne er noch nicht wieder mit einer Öffnung. Finanzielle Hilfen hat übrigens auch er beantragt, auch die sind aber – „noch nicht da“.