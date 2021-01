Ostfalia-Professor: CO2-Bepreisung löst Klimaproblem nicht

Bund und Länder haben sich im Dezember 2019 darauf geeinigt, ab dem 1. Januar 2021 eine CO2-Bepreisung für den Bereich Wärme und Verkehr einzuführen. Was sich hinter dieser CO2-Steuer verbirgt und welche Kosten deshalb auf Verbraucher zukommen, erläutert Jürgen Kuck im Interview mit unserer Zeitung. Kuck ist Professor für Energiemanagement und Gastechnik an der Ostfalia-Hochschule in Wolfenbüttel.

Ab Januar 2021 gilt ein neuer einheitlicher Preis für den Ausstoß von CO2. Was ändert sich dadurch?

Durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) werden ab 1. Januar 2021 Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin teurer, weil das bei ihrer Verbrennung entstehende Kohlendioxid mit einem Preis von zunächst 25 Euro pro Tonne CO2 belegt wird. Dieser Preis wird in den nächsten Jahren schrittweise weiter steigen auf 55 Euro im Jahr 2025.

Welche Ziele stehen hinter dem CO2-Preis?

Man möchte die CO2-Emissionen Deutschlands verringern.

Was wird dadurch für Verbraucher teurer?

Durch den CO2-Preis wird Erdgas um etwa 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer werden, Benzin um zirka 7 Cent pro Liter, Diesel und Heizöl um 8 Cent pro Liter. Da gleichzeitig am 1. Januar die Mehrwertsteuer wieder von 16 auf 19 Prozent steigt, wird Erdgas für Haushalte um etwa 13 Prozent teurer, Benzin und Diesel um 9 bis 10 Prozent und Heizöl um 17 Prozent. Die Heizölpreise steigen im Moment aber sowieso enorm – sie haben von Anfang November bis heute um mehr als 40 Prozent zugelegt.

Im Gegenzug für die CO2-Steuer soll die EEG-Umlage für Verbraucher sinken. Ist dies sinnvoll, auch aus Sicht des Klimaschutzes?

Allein durch die Erhöhung der Brennstoffpreise wird elektrischer Strom wirtschaftlicher. Durch die Begrenzung der EEG-Umlage wird dieser Effekt verstärkt. Dadurch werden Elektromobilität und elektrische Wärmepumpen für den Verbraucher wirtschaftlicher als Verbrennungsmotoren und Heizkessel. Das ist energiewirtschaftlich sinnvoll, denn elektrischer Strom lässt sich durch Photovoltaik, Windkraft oder Kernenergie ohne Einsatz fossiler Brennstoffe herstellen. In Zukunft muss deshalb aus Gründen des Klimaschutzes ohnehin die gesamte Energieanwendung mehr und mehr auf elektrische Energie umgestellt werden.

Wenn man die EEG-Umlage nicht begrenzt hätte, wäre 2021 der Haushaltsstrom rund 10 Prozent teurer geworden, schon ohne den Einfluss der wieder erhöhten Mehrwertsteuer. Das wird man mit rund 11 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt verhindern. Die Haushaltsstrompreise sind also nur vor einer Erhöhung geschützt worden – sie werden nicht sinken, viele Stromanbieter haben sogar Preiserhöhungen ab 2021 angekündigt.

Kuck fordert den Förderungsstopp von Braunkohle, Erdgas und Erdöl in Deutschland. Nur das helfe dem Klima wirklich. Hier zu sehen ist das Kohlekraftwerk Mehrum im Kreis Peine. Es soll mindestens in diesem Jahr noch am Netz bleibe (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ist zu befürchten, dass Unternehmen aufgrund der CO2-Bepreisung ins Ausland abwandern, wo es diese Kosten nicht gibt?

Dass Unternehmen abwandern, halte ich für unwahrscheinlich. Aber es werden bestimmte deutsche Unternehmen Wettbewerbsnachteile haben und möglicherweise auch aufgeben. Davon sind nicht nur exportierende Unternehmen betroffen, denn der internationale Wettbewerb findet auch im Supermarktregal statt. Betroffen sind diejenigen Unternehmen, die einerseits einen relativ hohen Energiekostenanteil haben, aber andererseits keine Großfeuerungsanlagen mit mehr als 20 Megawatt Feuerungswärmeleistung betreiben – letztere unterliegen dem Europäischen Emissionshandel und sind von den Belastungen des BEHG befreit. Hier versucht die Politik mit einer sogenannten Kompensationsregelung, der sogenannten Carbon-Leakage-Verordnung, nachzubessern. Diese soll möglichst auch zum 1. Januar in Kraft treten. Die betroffenen Firmen sollen aber nicht, wie bei der Ökosteuer, direkt vor den finanziellen Auswirkungen geschützt, sondern „vorrangig durch finanzielle Unterstützung für klimafreundliche Investitionen“ unterstützt werden. Ob das genügt, wird sich zeigen.

In anderen Ländern wie Schweden oder der Schweiz gibt es schon seit längerem eine CO2-Bepreisung. Kann man dort ein bisher positives Fazit der Maßnahme für den Klimaschutz ziehen, beispielsweise im Sinne eines gesunkenen Verbrauchs fossiler Brennstoffe oder eines höheren Absatzes von E-Autos?

In Schweden gibt es bereits seit 1991 eine CO2-Steuer. Dort hat man mit 30 Euro pro Tonne angefangen. Inzwischen ist der Preis auf 115 Euro pro Tonne gestiegen. Genau wie in Deutschland sind dort alle Unternehmen aus der EU von der Steuer befreit, die bereits im Emissionshandel eingebunden sind. Für Schweden kann man aber nicht sagen, dass der Rückgang der CO2-Emission in erster Linie auf die Bepreisung zurückzuführen ist. Diese hat mitgewirkt – vor allem aber wurde Biodiesel ab 2009 massiv steuerlich gefördert. Die Palmölimporte Schwedens haben sich deshalb seit der Einführung versieben- bis verachtfacht. In der Schweiz gilt seit 2008 die CO2-Bepreisung. Angefangen bei 12 Franken (rund 11 Euro) ist diese auf 96 Franken (knapp 89 Euro) pro Tonne gestiegen.

Ein Großteil der Einnahmen wird hier über die Kranken- und Rentenkassen zurückgegeben. Auch in der Schweiz führte die CO2-Steuer nicht nur zum erwünschten Ziel, die fossilen Energieträger abzulösen, sondern triggerte auch den Wechsel von Heizöl zum Erdgas, und das ist nicht zielführend.

Ist die CO2-Steuer ein sinnvolles Instrument, um den Ausstoß an Kohlendioxid zu reduzieren?

Die CO2-Steuer wird sicherlich helfen, gerade auch in Verbindung mit der Senkung der EEG-Umlage, die von Deutschland ausgehende CO2-Emission zu senken. Die Tendenz ist richtig, fossile Brennstoffe zu verteuern und gleichzeitig Strom zu verbilligen. Aber wir werden auf diesem Weg das Klimaproblem nicht lösen. Da Deutschland mit Ausnahme der Braunkohle und geringer Mengen Erdgas und Erdöl sämtliche fossilen Energieträger importiert, wird der globale Effekt gleich Null sein. Der Nachfrageausfall Deutschlands wird nur das Angebot fossiler Brennstoffe auf den Weltmärkten erhöhen und dort ihre Preise senken.

Für den Klimaschutz ist das kontraproduktiv. Wenn wir wirklich etwas für das Klima tun wollen, müssen wir so schnell wie möglich die Förderung von Braunkohle, Erdgas und Erdöl aus eigenem Boden einstellen und dann dafür sorgen, dass international das Gleiche passiert.