Reform des Insolvenzrechts soll Unternehmen schützen

Gerade erst hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, die seit dem vergangenen Frühjahr geltende Befreiung von der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen bis Ende Januar zu verlängern. So sollen Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, geschützt werden. Noch höher ist im Sinne des Unternehmensschutzes nach Einschätzung von Birk Becker die vergangene Woche beschlossene Reform des Insolvenzrechts einzuschätzen. „Unser Insolvenzrecht war international nicht wettbewerbsfähig“, sagte der auf Insolvenzrecht spezialisierte Rechtsanwalt, der in der Braunschweiger Wirtschaftskanzlei Bialobrzeski arbeitet, unserer Zeitung.

„Größte Insolvenzwelle in der Geschichte Deutschlands“

Spätestens wenn die Insolvenzantragspflicht wieder greift, nach aktuellem Stand Anfang Februar, rechnet Becker mit einem hohen Aufkommen von Insolvenzanträgen. „Wir befürchten die größte Insolvenzwelle in der Geschichte Deutschlands“, sagt er. Zu viele Unternehmen – vor allem kleine und mittelständische – seien von den Folgen der coronabedingten Geschäftsschließungen oder Produktionsunterbrechungen wirtschaftlich zu ausgelaugt.

Die staatlichen Coronahilfen genügten den meisten Betrieben nicht, die Krise zu bewältigen. Becker: „Einerseits kommen die Hilfen oft erst verzögert an, andererseits erhöhen sie das Kreditvolumen. Vor allem kleinere Unternehmen wälzen bereits jetzt einen Berg von Schulden vor sich her, ohne zu wissen, wie diese Schulden im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb jemals zurückgeführt werden sollen.“ Die Folge sei Überschuldung, die Vermögenswerte des Unternehmens decken die Forderungen der Gläubiger nicht mehr. Der nächste Schritt ist dann die Zahlungsunfähigkeit, von der immer dann gesprochen wird, wenn nicht mindestens 90 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten binnen drei Wochen beglichen werden können. Das Unternehmen muss Insolvenz anmelden.

Das bedeute in vielen Fällen das Aus für den Betrieb, sagte Becker. „Bisher waren außergerichtliche Sanierungen für kleine und mittelständische Unternehmen faktisch nicht möglich, denn es erforderte eine außergerichtliche Einigung mit allen Gläubigern.“ Diese Einstimmigkeit sei aber meist nicht zu erreichen, der Gang zum Insolvenzverwalter damit unumgänglich.

Makel der Insolvenz

Und auch wenn eine Sanierung in Eigenverwaltung möglich sei – Voraussetzung dafür ist die Zahlungsfähigkeit bei Antragstellung –, bleibe doch der Makel der Insolvenz, sagt Becker, „denn ein gerichtliches Insolvenzverfahren musste zwingend eröffnet werden, und die Insolvenzeröffnung wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht“. Das verschlechtere die Bewertung der Kreditwürdigkeit der Geschäftsführer und Gesellschafter – mit der Folge, dass sie nur noch zu schlechteren Konditionen Kredite bekämen.

Für Becker ist dieses Prozedere nicht mehr zeitgemäß. Das bisherige deutsche Insolvenzrecht sei darauf ausgerichtet, die Forderungen der Gläubiger zu schützen. Kosten für Insolvenzverwalter und teurere Kredite verschlechterten die wirtschaftliche Situation der angeschlagenen Unternehmen zusätzlich. In Ländern wie den USA, den Niederlanden oder auch in Großbritannien werde dagegen der Erhalt des Unternehmens und seiner Arbeitsplätze in den Vordergrund gestellt. Diesen Ansatz verfolge auch das nun vom Bundestag beschlossene Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz.

Außergerichtliche Sanierung soll einfacher werden

Becker: „Das Gesetz ermöglicht es Unternehmen jetzt zum ersten Mal, sich ohne insolvenzgerichtliche Aufsicht und ohne Insolvenzverwalter oder Sachwalter mit sehr wirksamen Instrumentarien außergerichtlich zu sanieren, ohne dass eine Einigung mit allen Gläubigern erzielt werden muss.“ Kern dieser außergerichtlichen Sanierung sei der „Restrukturierungsplan“.

Er ähnele dem bisherigen Insolvenzplan, müsse aber nicht mehr zwingend von einem Insolvenzgericht oder einem Insolvenzverwalter genehmigt werden. „Damit ist auch die bisherige Allmacht der Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter deutlich zurückgeführt worden“, sagte Becker.

Er zählt die Vorteile der Reform auf: In diesen Restrukturierungsplan könnten mit Ausnahme der Arbeitnehmerforderungen und der Verbindlichkeiten aus der betrieblichen Altersvorsorgen alle Verbindlichkeiten einbezogen werden, müssten es aber nicht. „Voraussetzung ist lediglich, dass das Unternehmen drohend zahlungsunfähig ist. Bereits dann kann der Schuldner in Eigeninitiative einen Restrukturierungsplan aufstellen und seinen Gläubigern zur Abstimmung vorlegen“, erläuterte Becker. Der Restrukturierungsplan könne sich zudem auf bestimmte Verbindlichkeiten konzentrieren – zum Beispiel auf Forderungen der „Finanzgläubiger“, also der Banken. „Das schafft einen erheblichen Gestaltungsspielraum“, sagte er.

Künftig zählt die Gruppenmehrheit

Die Abstimmung über den Restrukturierungsplan könne vom Unternehmen ohne Insolvenzverfahren außergerichtlich organisiert werden. Der Restrukturierungsplan könne zudem in Gläubigerrechte eingreifen – vorausgesetzt die Gläubiger stimmen dem Plan zu. Dazu bedarf es laut Becker bei einer außergerichtlichen Restrukturierung nicht mehr der Einstimmigkeit, sondern der Gruppenmehrheit. Auch sei nicht mehr eine Kopf- und Summenmehrheit – gemeint sind ist die Höhe der einzelnen Forderungen - bei der Abstimmung der Gläubigergruppen erforderlich, sondern nur noch eine Summenmehrheit in jeder Gruppe. Das Prinzip: Die Gläubiger werden in Gruppen eingeteilt. Dann stimmen in jeder Gruppe die Gläubiger ab. Entsteht eine Mehrheit von 75 Prozent für den Restrukturierungsplan, hat diese Gruppe dem Plan zugestimmt. Angenommen ist der Plan, wenn er die Zustimmung von der Mehrheit der Gruppen erhält.

Was sich nach der Reform nicht ändert: Ablehnende Voten bei der Abstimmung unterliegen dem sogenannten Obstruktionsverbot. Becker: „Das bedeutet: Stellt der Restrukturierungsplan einen Gläubiger besser, als er ohne stünde, werden ablehnende Stimmen ersetzt – nicht anerkannt.“ Dafür müsse dann allerdings doch das Restrukturierungsgericht eingeschaltet werden, das dann das Ersetzen der ablehnenden Stimmen vornehme. Die Restrukturierungsgerichte sollen künftig bei den Oberlandesgerichten angesiedelt werden.

Geschäftsführung bleibt bei Restrukturierung im Amt

Während des Restrukturierungsverfahrens bleibe die Geschäftsführung im Amt, die Entscheidungsbefugnis werde nicht eingeschränkt, sagte Becker. Das sei mit der bisherigen Eigenverwaltung vergleichbar. „Aber anders als bei der bisherigen Eigenverwaltung bedarf es aber keiner Vorlage von umfangreichen Wirtschaftsprüfergutachten, um das Restrukturierungsverfahren einleiten zu können“, sagte Becker. Das Unternehmen müsse nicht mehr wie bisher eine spezielle und teure Insolvenzbuchhaltung einführen. „Das erleichtert vor allem kleineren Unternehmen den Zugang zur Sanierung enorm.“

Überwacht werde das Restrukturierungsverfahren von einem Restrukturierungsbeauftragten, der vom bereits erwähnten Restrukturierungsgericht bestellt wird. Becker: „Auch hier hat das Unternehmen endlich selbst den Daumen am Drücker, denn nur in engen Ausnahmefällen darf das Gericht vom Vorschlag des Unternehmens abweichen.“ Aus Sicht des Juristen bleibt ein Wermutstropfen. Zugang zum Restrukturierungsverfahren hätten nur die Unternehmen, die bis Ende des Jahres durchgehalten haben und nicht schon vorher zahlungsunfähig wurden. Becker: „Hier wäre eine Ausnahme für coronabetroffene Unternehmen wünschenswert gewesen.“