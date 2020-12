Salzgitter AG muss 75 Millionen Euro Steuern zurückzahlen

Die Salzgitter AG hat zwischen 2006 und 2011 strukturierte Wertpapierleihgeschäfte getätigt, die nach heutiger Ansicht der niedersächsischen Finanzbehörde offenbar nicht legal waren. Der Stahlhersteller hat dadurch Steuervorteile in Höhe von 75 Millionen Euro erlangt – die soll er nun zurückzahlen, wie die Salzgitter AG am späten Dienstagabend in einer Adhoc-Mitteilung an den Finanzmarkt bekannt gab. Die Rückforderung stehe im Zusammenhang mit einem im Jahr 2016 ergangenen Urteil des Bundesfinanzhofs.

Demnach kommen zudem 25 Millionen Euro Zinsen hinzu, die die Behörde verlangt. Die insgesamt 100 Millionen Euro verkraftet der Konzern aber anscheinend gut, denn er hält an seiner Jahresprognose fest — „infolge der guten Entwicklung des operativen Geschäfts im vierten Quartal 2020", wie das Stahlunternehmen schreibt. Das Salzgitter AG erwartet einen Verlust im laufenden Geschäftsjahr auf dem Niveau vom Vorjahr. So rechnet der Konzern mit einem Vorsteuerergebnis „in der ungefähren Größenordnung" des Vorjahres, damals stand ein Fehlbetrag von 253,3 Millionen Euro in der Bilanz.

Salzgitter: Keine Cum/Ex-Geschäfte

Die Salzgitter AG erklärte, dass die Wertpapiergeschäfte weder steuerbetrügische Cum/Cum- noch Cum/Ex-Geschäfte gewesen seien. Der Konzern beabsichtige, gegen die Forderung der niedersächsischen Finanzverwaltung Rechtsmittel einzulegen. Ein Sprecher erklärte, der Stahlhersteller habe seine Wertpapierleihgeschäfte damals mit einem Rechtsgutachten hinterlegt.