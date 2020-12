Di, 08.12.2020, 12.44 Uhr

Die zum Jahresbeginn geplante Erhöhung der Rundfunkbeiträge ist hinfällig: Das Parlament in Sachsen-Anhalt wird sich nicht mehr in diesem Jahr mit der Beitragserhöhung befassen. Mit diesem Manöver rettet Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zugleich die schwarz-rot-grüne Koalition in Magdeburg.