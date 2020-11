Irre Wende: VW soll strengere Abgaswerte unterstützen

Vom Blockierer zum Schrittmacher: Geht es nach dem Willen prominenter Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirates von Volkswagen, dann müsste Volkswagen künftig bei der EU-Kommission in Brüssel wohl Lobbyarbeit für strengere CO2-Standards bis 2030 betreiben. Und: Die Wolfsburger würden einen Kurs steuern, der wohl beim besten Willen nicht mehr im Einklang stünde mit den Vorstellungen des deutschen Branchenverbandes VDA. Bei Herbert Diess, dem Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, dürften derlei Forderungen indes auf offene Ohren stoßen.

Kritik am Automobilverband VDA

Margo Tsirigotis Oge, frühere Direktorin bei der US-Umweltbehörde Office of Transportation and Air Quality der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und jetzt prominentes Mitglied des Beirates, erläutert auf der Homepage des Volkswagen-Konzerns, warum aus ihrer Sicht auch ein Bruch mit der Politik des VDA ein Tabu mehr darstellen würde. „Ich höre, dass die Europäische Kommission strengere Grenzwerte für Fahrzeug-Emissionen vorschlagen könnte und dass der Automobilverband VDA den Vorschlag ablehnen könnte. Angesichts des starken Bekenntnisses und der signifikanten Investitionen in die Elektrifizierung wäre es für Volkswagen ratsam, unabhängig vom VDA darüber zu verhandeln, was es braucht, um strengere CO₂-Standards bis 2030 zu erreichen – etwa bei Anreizen, Besteuerung oder Richtlinien. Viele Jahre Erfahrung auf Regulierungsseite haben mir gezeigt, dass Industrieverbände typischerweise den kleinsten gemeinsamen Nenner repräsentieren und in der Arbeit mit Regulierungsbehörden sehr oft nicht effektiv sind. Im Gegensatz dazu sind einzelne Unternehmen erfolgreicher in der Zusammenarbeit und beim Gestalten von Politik.“

Volkswagen: Vom Saulus zum Paulus

Das ist eine Aussage, die allen Verbandsvertretern, Autokonzernbossen, Betriebsräten und Gewerkschaftern in den Ohren klingeln müsste. Seit Jahrzehnten wird beim Thema strengere Abgasvorschriften gebremst, dass es nur so qualmt. Aktuell haben Arbeitsminister Hubertus Heil und IG Metall-Chef Jörg Hofmann ihre Sorge um die Jobs in der Branche zum Ausdruck gebracht. Nur mit massiven weiteren Subventionen sei der Wandel zu schaffen. Ganz vorne marschiert Volkswagen. Der Riesenkonzern tut alles, um sich vom Saulus zum Paulus der Zunft zu wandeln. Und tatsächlich: Wohl kein anderer Top-Manager legt sich so für die Elektromobilität ins Zeug wie Herbert Diess. Er ist inzwischen ein radikaler Befürworter der Energiewende und des Green Deal der EU. Und er nimmt den Fuß bei diesem Thema nicht vom Gaspedal. Stattdessen rechnete er auf seinem LinkedIn-Account vor, wie hoch der CO2-Preis eigentlich sein müsste.

Oge war früher Direktorin der US-Umweltbehörde EPA

Besagte EPA, deren Direktorin Oge (vor Bekanntwerden des Abgasskandals in den USA) war, hat im Prinzip durch die Aufdeckung der Software-Tricksereien den Sinneswandel bei Volkswagen angestoßen. Die in Athen geborene Oge (70), die in Kalifornien lebt, wird ihren Job im Nachhaltigkeitsbeirat wohl mit dem nötigen Engagement und Nachdruck ausüben. In den Grundsatzfragen ist sie aber voll auf der Linie des agilen Konzernlenkers Diess. „Die Regierungen sollten die E-Mobilität mit besserer Ladeinfrastruktur, Steuervorteilen und anderen Anreizen unterstützen, um E-Mobilität für den Kunden attraktiv zu machen. Parallel müssen sie die erneuerbaren Energien ausbauen. Nur wenn der Strom sauber ist, können sich die Klima-Vorteile der E-Mobilität voll auszahlen“, sagt Oge in dem Beitrag auf der Konzern-Homepage. Die Dekarbonisierung, die in weiten Teilen der Welt ja zunächst einmal auf eine Deindustrialisierung hinauslaufen würde, ist für Diess, die EU und den Volkswagen-Nachhaltigkeitsbeirat der einzige Weg, um das Überleben der Menschheit zu gewährleisten. Und ein zweiter Grundkonsens in dieser Allianz ist die Überzeugung, dass die globalen Konzerne hier schneller und konsequenter agieren als die Regierungen.

„Beim Klimaschutz läuft uns die Zeit davon“

„Beim Klimaschutz läuft uns die Zeit davon. Schon heute ist jede Region der Welt von der Erderwärmung betroffen. Allein bei uns in Kalifornien wurden in diesem Sommer mehr als 1,6 Millionen Hektar Wald von Bränden zerstört. Mittelmeerländer wie Griechenland sind von Trockenheit und vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Wenn wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch vermeiden wollen, dann müssen wir bis 2050 CO2-neutral werden. Wir dürfen uns von den Herausforderungen einer solchen Transformation nicht abschrecken lassen. Die Regierungen müssen dafür sorgen, dass hochwertige neue Arbeitsplätze entstehen, um das Zeitalter der Elektromobilität zu unterstützen – zusammen mit der Wirtschaft“, postuliert Oge.

Auf einer Linie mit dem Konzern

Das Grundproblem des prominent und kompetent besetzten Nachhaltigkeitsbeirates ist diese 100-prozentige Deckungsgleichheit mit der Strategie des Konzerns. Alternativszenarien oder Kritik an den Nebenwirkungen der Elektrifizierung der Autoflotten dringt zumindest nicht an die Öffentlichkeit.

Margo T. Oge darf sich im Gegenzug über ein Projekt freuen, das Volkswagen gemeinsam mit der griechischen Regierung betreibt. Die griechische Insel Astypalea soll zum Vorbild für klimafreundliche Mobilität und Energieversorgung werden: Klimarettung im Eiland-Format.