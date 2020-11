Leistungswettbewerb im Handwerk: Fünf Sieger aus Südniedersachsen

Hildesheim. Dieses Jahr gehen zwei Goldmedaillen an den Landkreis Göttingen, zwei an den Landkreis Northeim und eine nach Hildesheim.

In diesem Jahr gehen im Rahmen des Leistungswettbewerbs des deutschen Handwerks zwei Goldmedaillen an den Landkreis Göttingen, zwei an den Landkreis Northeim und eine nach Hildesheim. Darüber informiert die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen in einer Mitteilung.

„Profis leisten was“ (PLW) – unter diesem Motto steht der 1950 ins Leben gerufene Leistungswettbewerb der Junghandwerker Niedersachsens, der jährlich in mehr als 60 Handwerksberufen ausgetragen wird. Alle Teilnehmer am Leistungswettbewerb haben den Landessieg entweder über die Abschlussnote, die praktische Arbeit am Gesellenstück oder über eine Arbeitsprobe erkämpft. Aufgrund der Corona-Pandemie kann für die insgesamt 68 Landessieger aus allen niedersächsischen Kammern eine angemessene Ehrung nicht persönlich und in gewohnt feierlicher Atmosphäre in der Congress Union Celle stattfinden. Aus diesem Grund erhalten alle Landessieger aus Niedersachsen in den kommenden Tagen ein Überraschungspaket mit Pokal und Urkunde per Post.

Handwerk ist bunt, vielfältig und weltoffen

„Der Beste oder die Beste auf Landesebene in einem Beruf zu sein, das hat unseren höchsten Respekt“, so Delfino Roman, Präsident der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen. „Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, diejenigen auszuzeichnen, die ein Garant für gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität sind. Das sind zum einen die zahlreichen Ausbildungsbetriebe, die das Thema Fachkräfte zur Chefsache machen und zum anderen die Gesellen, die die besten Botschafter ihres Handwerks für andere Jugendliche auf Suche nach beruflicher Orientierung sind.“

Anhand der Landessieger 2020 zeigt das Handwerk ein weiteres Mal, dass es bunt, vielfältig und weltoffen ist – kurzum ein systemrelevanter Teil der Gesellschaft, in der alle Lebensentwürfe möglich sind. Angefangen bei der Selbstverwirklichung in einem seltenen Ausbildungsberuf (Brauer und Mälzer), über Frauenpower in von Männern dominierten Berufsfeldern (Feinwerkmechanikerin) bis hin zu einem erst 2015 aus Afghanistan nach Deutschland geflüchteten Teilnehmer (Glaser).

Die fünf Landessieger aus Südniedersachsen

Florian Jung aus Duderstadt. Foto: HWK / Privat

Florian Jung aus Duderstadt, Landessieger im Beruf Metallbauer mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik, Hans Herbert Kopf Metallbau in Duderstadt

Pascal Vogel aus Göttingen. Foto: HWK / Privat

Pascal Vogel aus Göttingen, Landessieger im Beruf Fahrzeuglackierer, C. Bayer Karosseriebau und Autolackiererei GmbH in Göttingen

Julia Thiemann aus Hardegsen. Foto: HWK / Privat

Julia Thiemann aus Hardegsen, Landessiegerin im Beruf Feinwerkmechanikerin, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen

Kilian Leunig aus Katlenburg-Lindau. Foto: HWK / Privat

Kilian Leunig aus Katlenburg-Lindau, Landessieger im Beruf Brauer und Mälzer, Duderstädter Braumanufaktur GmbH & Co. KG in Duderstadt

Mokim Faeizi aus Hildesheim. Foto: HWK / Privat

Mokim Faeizi aus Hildesheim, Landessieger im Beruf Glaser, Glas Salge GmbH in Hildesheim