VW gegen Tesla – besser verdient wird in Wolfsburg

Es gibt offenbar ein neues Paradies der Werktätigen in der deutschen Automobilbranche, wo Milch und Honig fließen und alles ganz toll ist. Es heißt Grünheide, rund 35 Kilometer südöstlich von Berlin im Landkreis Oder-Spree gelegen. Dort wird Tesla im nächsten Jahr mit der Produktion seiner Elektromodelle 3 und Y beginnen. Auch für deutsche Manager wie Volkswagen-Chef Herbert Diess könnte die Gigafactory in Grünheide zum Pilgerort modernster Industriefertigung werden. Und wie sieht es mit der Kohle aus? „Die Bezahlung ist einfach mal ein Kracher für diese Ebene“, sagte Jochem Freyer, Chef der Arbeitsagentur Frankfurt an der Oder, dem „Handelsblatt“.

Das Einstiegsgehalt liegt bei 2700 Euro

Wer eine einschlägige Berufsausbildung habe, der könne bei Tesla in Deutschland laut Arbeitsagentur mindestens 3500 Euro Brutto pro Monat verdienen. Das Einstiegsgehalt liege bei 2700 Euro. Und überhaupt: Tesla mache die Türen auf für Arbeitslose und Jobwechsler. Muss man jetzt in Wolfsburg und der Region blass vor Neid werden? Wo doch der Volkswagen-Tarif und seine Nebenvereinbarungen seit Jahrzehnten den Maßstab setzen und dazu noch eine Mitbestimmung praktiziert wird, die ihresgleichen sucht.

Es geht um die Attraktivität des Arbeitgebers

Es ist primär keine Neiddebatte. Vielmehr geht es um das seriöse Thema, welcher Autobauer am attraktivsten wird für Beschäftigte – insbesondere für die aus der Zunft der Programmierer, Digitalisierungsexperten und KI-Tüftler. Elon Musk, dem Tesla-Gründer, eilt der Ruf voraus, für deutsche Verhältnisse sensationell hemdsärmlig und unorthodox zu arbeiten. Von Gewerkschaften hält er zudem rein gar nichts. Und bei seinen Mitarbeitern soll er angeblich ein hohes Maß an Selbstausbeutung voraussetzen.

IG Metall freut sich auf neue Mitglieder

„Wir gehen davon aus, dass die technologische Innovationskraft von Tesla Hand in Hand gehen wird mit einer sozialen Innovationskraft von Tarifverträgen und Mitbestimmung als Grundlage für nachhaltige Produkte“, sagte Peter Ernsdorf, inzwischen ausgeschiedener Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg, vor einem Jahr. Die Industrie in Brandenburg werde durch die Ansiedlung Teslas einen kräftigen Wachstumsimpuls bekommen, so Ernsdorf: „Und als IG Metall freuen wir uns natürlich auf viele neue Mitglieder.“

In der Zwischenzeit schreitet das stark subventionierte Grünheide-Projekt trotz der gewerkschaftlichen Bedenken, lauter Proteste von Umweltschützern und der Entlassung des verantwortlichen Tesla-Projektleiters rasch voran.

Der VW-Betriebsrat zählt die Errungenschaften auf

Beim Volkswagen-Betriebsrat macht man sich bezüglich der eigenen Arbeitnehmer-Attraktivität ob des mit viel Medien-Bohei inszenierten Tesla-Hypes noch keine Sorgen. Stattdessen fasste die Arbeitnehmervertretung auf unsere Anfrage nochmals die Vorzüge einer Anstellung bei Volkswagen zusammen.

Entgelt : „Montagewerker werden nach der Einstellung in der Regel in der Entgeltgruppe 8 eingestuft. Also aktuell 3.694 Euro brutto. Das ist ohne Schicht- oder sonstige Zuschläge. Facharbeiter wie Instandhalter sind in den Entgeltstufen 10, 11 und 12 (4.042, 4.220 und 4.494 Euro eingruppiert. Akademiker werden entweder in die Entgeltstufe 19 (6.639,50 Euro) eingestellt oder in Tarif Plus (ab 7.520,50 Euro).“

Tarifliche Leistungen : „Die Tabelle sagt auch nichts aus über die betriebliche Altersvorsorge, die seit Januar 2020 genau 98 Euro pro Montag beträgt. Oder das tarifliche Zusatzgeld (27,5 Prozent eines Monatsgehaltes einmal im Jahr), oder die nicht-monetären Ansprüche, die BR und IG Metall in vielen Tarifverhandlungen durchgesetzt haben: Kündigungsschutz bis 2029, Befreiung von Nachtschichten für ältere Kolleginnen und Kollegen, Betriebsverpflegung und so weiter.“

Härtefälle : „Was auch gerne übersehen wird: Wenn Kolleginnen und Kollegen bei VW im Lauf ihres Berufslebens krank werden, was nach 30, 40 Jahren in Schichtarbeit an der Montagelinie durchaus vorkommt, fliegt dieser Mensch nicht raus in die Erwerbsunfähigkeitsrente, sondern wird wertschöpfend und wertschätzend woanders eingesetzt. Wir erinnern an das vom BR im Rahmen des Zukunftspaktes durchgesetzte Projekt Halle 35, wo Beschäftigte mit Einschränkungen im Taktbetrieb arbeiten. So wie an der Westrampe.“

Leiharbeiter : „Das jüngste Tarifergebnis wirkt sich auch auf die Leiharbeiter/innen positiv aus: Sie erhalten eine Einmalzahlung von 100 Euro für April 2018. Und auch für siegelten die um 4,3 Prozent erhöhten Tarifeinkommen ab dem1. Mai 2018. Zusätzlich gibt es die tarifliche Zusatzvergütung von 27,5 Prozent eines Monatsverdienstes ab 2019. Wegen der fehlenden betrieblichen Altersversorgung im Bereich Leiharbeit gibt es dort ab 2019 einen finanziellen Ausgleich.“

Da kann und will Tesla nicht mithalten

Mit dieser Volkswagen-Rundumversorgung wird Tesla wohl auf absehbare Zeit nicht mithalten können und wollen. Zudem argwöhnt die IG Metall, dass Tesla mit der Gründung einer Europäische Aktiengesellschaft (SE) die in Deutschland gesetzlich garantierten Mitbestimmungsrechte der Belegschaft aushebeln will. Einen großen Vorteil hat Grünheide aber: die Metropole Berlin liegt um die Ecke.