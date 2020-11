Arbeitgeber: Biden macht Beziehungen nicht konfliktfrei

Die US-Wahl ist entschieden, der neue Präsident heißt Joe Biden. In der Wirtschaft in unserer Region wird der Machtwechsel mit der Hoffnung verbunden, dass sich das deutsch-amerikanische Verhältnis – insbesondere mit Blick auf die Wirtschaft – entspannt. Zurückhaltende Zuversicht ist das Motto der Stunde.

Das gilt zum Beispiel für Florian Bernschneider, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig. Er sagte unserer Zeitung: „Joe Biden macht die wirtschaftlichen Beziehungen einfacher, aber ganz sicher nicht konfliktfrei.“ Der Sieg Bidens markiere noch kein Ende der handels- und geopolitischen Logik Trumps. Bernschneider fordert daher Europa auf, aktiv zu werden: „Wenn Europa aus sich heraus kein positives Bild transatlantischer Chancen zeichnet, wird es Biden jedenfalls nicht von sich aus tun.“

„Chance, gegenseitiges Vertrauen wiederherzustellen“

Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg, verbindet die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und der niedersächsischen Wirtschaft mit der Hoffnung auf eine Verbesserung des Verhältnisses der Handelspartner. „Trumps „America First“-Politik hat auch das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet. Mit dem Wahlsieg von Joe Biden haben die Führungen beider Länder die Chance, das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen. Joe Biden verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Politik“, sagte Zeinert.

Er sei zuversichtlich, dass Biden sich für die transatlantische Partnerschaft einsetzen werde. Schließlich beruhe der wirtschaftliche Erfolg der Vereinigten Staaten, Europas und Deutschlands ganz wesentlich auf der Offenheit der Handelspartner. Ein Blick auf die Zahlen zeige, dass der Warenaustausch zwischen Niedersachsen und Amerika zuletzt trotz der weltwirtschaftlichen Herausforderungen weiter gestiegen sei. Die Exporte aus Niedersachsen beliefen sich auf rund sechs Milliarden Euro, während Waren im Wert von vier Milliarden Euro importiert wurden. Zeinert: „Um es ganz klar zu sagen: Die engen deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand hierzulande und in den USA.“

Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, äußerte sich ebenfalls zurückhaltend optimistisch. „Viele Mitgliedsunternehmen der IHK Braunschweig sind über Export- und Importbeziehungen mit den USA verbunden. Dementsprechend sind sie auf gute Wirtschaftsbeziehungen angewiesen“, unterstrich Löbermann. Auch wenn nicht zu erwarten sei, dass zum Beispiel Strafzölle auf Aluminium und Stahl schnell zurückgenommen werden, biete die Einführung Bidens in das US-Präsidentenamt „die Chance zur Gesprächsaufnahme und somit auch die Chance zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“.

Eng verflochten ist seit Jahrzehnten auch Volkswagen mit den USA. Nach dem Wahlsieg Bidens heißt es aus der Wolfsburger Zentrale: „Der Volkswagen-Konzern setzt auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Joe Biden und seiner Administration. Als Präsident der größten Volkswirtschaft trägt er große Verantwortung für die USA, die Weltkonjunktur sowie die internationalen und transatlantischen Beziehungen.“ Eine wichtige Aufgabe sei, gleichermaßen den Klimaschutz weiter auszubauen wie auch Wirtschaftswachstum und Beschäftigung insbesondere vor dem Hintergrund der pandemie-bedingten Unsicherheiten auf beiden Seiten des Atlantiks zu sichern. Zugleich bekräftigen die Wolfsburger: „Der Volkswagen-Konzern unterstützt freien und fairen Handel und partnerschaftliche Zusammenarbeit als Basis für Wohlstand, Beschäftigung und Wachstum.“

Volkswagen beschäftigt in den USA 8000 Mitarbeiter

Die USA gehören für VW nach eigenen Angaben zu den wichtigsten Absatzmärkten. Das Unternehmen beschäftige dort rund 8000 Mitarbeiter und investiere aktuell

800 Millionen Dollar – 678 Millionen Euro – in sein Werk in Chattanooga. Dort will VW ab 2022 auch Elektro-Fahrzeuge für Nordamerika produzieren. Geplant ist zudem eine Montage für Batteriesysteme in Chattanooga. Über das Unternehmen Electrify America, das VW als Auflage aus der Aufarbeitung des Abgas-Betrug gegründet hat, sollen 2 Milliarden Dollar – 1,7 Milliarden Euro – bis 2027 in den Aufbau eines landesweiten Schnellladenetzes investiert werden.

VW ist an dem US-Batteriespezialisten Quantum-Scape beteiligt. Das Unternehmen arbeitet an einer Feststoffzelle für E-Fahrzeuge. Sie soll die Reichweiten erhöhen und die Ladezeiten verkürzen. Beide Unternehmen arbeiten an der Vorbereitung der Großserienfertigung von Feststoffbatterien. Erst am zurückliegenden Wochenende hat die VW-Tochter Traton zudem einen Zusammenschlussvertrag mit dem US-Lkw-Bauer Navistar geschlossen. Stimmen die Navistar-Aktionäre zu, dann übernimmt Traton das Unternehmen. Über Navistar will VW Zugang zum nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt erhalten.