Börse in Frankfurt Dax am Morgen nahezu unverändert

Frankfurt/Main. Nach dem leichten Rückgang am Vortag bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in der Defensive. Der deutsche Leitindex Dax pendelte am Mittwochmorgen zwischen leichten Gewinnen und Verlusten um die Marke von 13.000 Punkten.

Das Börsenbarometer stand zuletzt fast unverändert zum Vortag mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 13.017,79 Punkten. Angesichts vieler politischer Unsicherheiten und der Sorgen wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen rechnen Marktbeobachter weiterhin mit einem zögerlichen Handelsgeschehen. Seit Anfang Oktober hat sich der Dax zwar bislang gut geschlagen mit einem Zuwachs von derzeit gut zwei Prozent.

Auch der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel bewegte sich zur Wochenmitte kaum von der Stelle und notierte im frühen Handel mit 0,01 Prozent im Plus bei 27.879,38 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,23 Prozent auf 3271,56 Punkte.

